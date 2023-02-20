Монеты времен Монгольской империи пытались вывезти из Казахстана в США

Фото: пресс-служба КГД

22 января должностные лица таможенного поста «Жетысу» в аэропорту Алматы в почтовом отправлении из Казахстана в Соединенные Штаты Америки обнаружили старинные монеты.

Скрытые в стенках упаковочного пакета для документов монеты выявили при сканировании посылки рентген-установкой.

«Задержанные монеты предположительно были изготовлены в период с V по XIII века методом чеканки на территории Средней Азии и имеют историческую ценность», – отметили в КГД.

Со слов заместителя руководителя Департамента госдоходов Алматы Даурена Мустафина, обнаруженные предметы предположительно относятся к категории культурных и исторических ценностей, вывоз которых из страны, в соответствии с законодательством Казахстана, подлежит обязательному декларированию и возможен только при наличии разрешения уполномоченного органа.

«Изъятые предметы и материалы переданы экспертам, после заключения которых в отношении лица, предпринявшего попытку вывоза монет, будет принято соответствующее процессуальное решение.

Следует отметить, что в последние время для контрабандного ввоза запрещенных товаров всё чаще используется канал почтовых отправлений. Только в 2022 году в аэропорту Алматы были пресечены десятки случаев перемещения через таможенную границу данным способом запрещенных к обороту товаров, в том числе наркотических и психотропных веществ, оружия и боеприпасов», – проинформировали в ведомстве.