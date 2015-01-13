Монгольская дзюдоистка выступит за Казахстан на Олимпиаде в Бразилии
Айнур Курамысова
Монгольская дзюдоистка Галбадрахын Отгонцэцэг будет выступать за Казахстан на летних Олимпийских играх-2016 в Бразилии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на vesti.kz. Ее переход под казахстанский флаг состоялся в рамках заключенного меморандума о сотрудничестве между Федерациями дзюдо обеих стран.
Стоит отметить, что Отгонцэцэг выигрывала серебряную медаль турнира Большого шлема в Москве, золотую – на Гран-при в Астане и бронзовую – на Гран-при в Китае, где также стала обладательницей олимпийской лицензии, завоевав путевку на Олимпиаду-2016.
XXXI Игры Олимпиады, чаще называемые летние Олимпийские игры 2016, пройдут с 5 по 21 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Это будут первые Олимпийские игры, которые пройдут в Южной Америке.