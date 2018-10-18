​Мониторинг для Каспия

Информационно-аналитическую систему (ИАС) для мониторинга загрязнения Каспия намерены создать в Атырауской области. Для этого из местного бюджета преду­смотрено выделить 137,9 млн тенге.

Как сообщил глава региона Нурлан Ногаев, с помощью ИАС планируется не только вести мониторинг загрязнения нефтью казахстанского сектора Каспийского моря, но и выявлять другие проблемы, связанные с водопользованием и экологическим состоянием трансграничных водных объектов Атырауской области.

Аким рассказал также о других проектах по улучшению экологии региона. В том числе по строительству новых полигонов твердых бытовых отходов (ТБО).

– В пригороде Атырау выделено 50 гектаров земли под обустройство нового полигона ТБО. Его общая стоимость составит 4,6 миллиарда тенге. Сейчас ведется экспертиза проектно-сметной документации. В то же время новые полигоны будут построены в 10 населенных пунктах, это обойдется бюджету в 5,4 миллиарда тенге, – отметил Нурлан Ногаев.