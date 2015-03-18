Мониторинг покажет Свежий выпуск Лилия СЫЗДЫКОВА

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказали исполнительный директор Гражданского альянса Казахстана Ильдар Катенов и директор по проек­там Института демократии Юлия Кучинская.

– За годы независимости Казахстан прошел не один электоральный цикл, и каждые выборы показывают рост политической культуры всех участников избирательного процесса. Один из гарантов укрепления демократии в обществе – это свободные и открытые выборы. Выборы – это ключевое право, используя которое, гражданин страны имеет возможность определить вектор дальнейшего развития государства. В данной ситуации гражданское общество не должно оставаться в стороне от электорального процесса, – подчеркнул И. Катенов.

Как отметила Ю. Кучинская, социологические исследования в электоральный период имеют особое значение, выступая не только в качестве источника информации, но и становясь инструментом наблюдения за функционированием избирательной системы в целом. В рамках нынешней кампании Институт демократии по заказу ГАКа проведет серию соцопросов в предвыборный период и опрос избирателей непосредственно в день голосования на выходе из избирательных участков (exit-poll). Цель исследований – измерение электоральной активности, политической информированности и предпочтений граждан.

– Мониторинг общественного мнения населения в предэлекторальный период будет проходить в три этапа. В каждом опросе примут участие 2 000 респондентов со всех регионов Казахстана, причем будут пропорционально представлены и городское, и сельское население каждого региона, а также Астаны и Алматы, – рассказала Ю. Кучинская, добавив, что общественность будет информироваться о результатах проведенных исследований.

Институт демократии на постоянной основе проводит мониторинг общественно-политической ситуации, и, как показывают предыдущие опросы, в целом ситуацию в стране можно охарактеризовать как стабильную. Так, 90% казахстанцев считают главными достижениями и ценностями нашей страны независимость, мир и стабильность. Курс государственной политики поддерживают 92,7% граж­дан. Удовлетворенность уровнем своей жизни в целом отметили 81,8% опрошенных.

