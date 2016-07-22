​Мониторинг «сладких» цен

Главный повод рейда – повышение цен на сахар, которое в среднем по республике составило 20–25%. Объяснить этот рост можно сезонностью: середина лета – самое время для зимних заготовок, чем и объясняется повышенный спрос на сладкий песок. Проверить версию о том, что этим спросом пользуются реализаторы, создавая искусственный дефицит, глава МНЭ и аким столицы решили лично. Маршрут состоял из нескольких пунктов – рынки «Шанхай», «Шапагат», «Шарын», а также супермаркет «Магнум».

В оптовых рядах «Шарына» сахар продают по 308 тенге. С покупателями в деловых костюмах общаются охотно. В повышении цен виновны поставщики, считают продавцы на рынке, – они подняли стоимость.

– Неделю назад мешок сахара стоил 5 900 тенге, сейчас 7 750 тенге. Сами мы закупаем товар по 305 тенге за килограмм, – рассказывает продавец Бегимжан Алматова. – Между мелкими оптовыми и розничными реализаторами конкуренция есть, я 2 тенге могу сделать надбавку, а сосед – 3 тенге. А вот среди крупных – нет, мы все закупаем в одной столичной фирме, от этой цены и стартуем.

По словам К. Бишимбаева, бороться с недобросовестными монополистами можно посредством механизма пороговых цен. Он действует в пределах перечня социально значимых товаров, сахар к ним относится. Но сначала нужно разобраться в причинах. Объективная заключается в росте мировых цен на сахар-тростник, субъективные покажет расследование Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

– Казахстанский производитель сахара – Центрально-Азиатская сахарная компания – ответила нам, что вдвое увеличила производство продукции в последние месяцы в связи с ростом спроса на нее, – сказал К. Бишимбаев. – Есть версия, что оптовики вывозят сахар за пределы страны, к соседям, потому что там цены выше. Это новая для нас информация, будем проверять.

В магазине «Магнум» сахар по 251 тенге за кг, контейнеры со сладким песком активно опустошает потребитель. По словам сотрудников, колебания цены есть всегда, дорожает то один, то другой продукт. Но большим супермаркетам в условиях рынка выживать легче, чем розничным торговцам на базарах.

Коммунальный рынок «Шапагат» торгует сахарным песком по 300 тенге за кг. Правда, по словам старожила столицы Валентины Дегтярь, делающей запасы к зиме, цена на рынке частенько зависит от внешнего вида покупателя, демонстрирующего его платежеспособность, и обстоятельств, сопутствующих торговле. Так что представителям власти нужно чаще появляться на рынках города, считает пенсионерка. Это будет держать продавцов в тонусе.

– Будем! – обещает аким Асет Исекешев. – Переходим к постоянному мониторингу цен. Накануне на рынки инкогнито отправились сотрудники акимата, чтобы зафиксировать цены, а сегодня приехали мы с министром национальной экономики, чтобы лично поговорить с продавцами.

Рейду предшествовало совещание в столичном акимате, куда пригласили представителей городских уполномоченных органов, столичного департамента по статистике, Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ по городу Астане, АО «Казагромаркетинг», а также руководителей крупных предприятий столицы, чтобы обсудить вопросы стабилизации цен на продукты питания.

Было принято решение об организации ежедневных ярмарок сельскохозяйственной продукции и расширении количества мест торговли, в том числе торговли с автолавок. Достигнута договоренность с акимами шести регионов Казахстана о прямой поставке сельхозпродукции в столицу. Для этого Асет Исекешев поручил обеспечить «зеленый коридор» для продовольственных автомашин.

Принято решение расширить и ярмарочный ассортимент, в том числе включить в продажу масло, чай, крупы. На территории ярмарок будут установлены мобильные ветеринарные лаборатории для проверки продуктов, в частности мяса и мясной продукции.

По данным Комитета по статистике, инфляция в Казахстане с начала 2016 года составила 4,6%. Основной вклад внесло удорожание продовольственных товаров на 5%. За последнюю неделю цены на социально значимые продовольственные товары, включающие 33 наименования, в стране выросли на 0,3%. Больше всего подорожали сахар, капуста, яйца и чай, мука и макароны.