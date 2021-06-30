Мониторинговые группы: почти детективная история

Мониторинговые группы в Нур-Султане каждый вечер обходят кафе, рестораны и другие досуговые места, требуя соблюдения карантинных мер. В сос­тав групп входят сотрудники районных акиматов и местной полицейской службы. Материалы по нарушениям направляются в службу госсанэпидемконтроля.

Что поражает больше всего – так это непостижимое легкомыслие. Коронавирус мутирует, становится злее, а люди живут в какой-то своей реальности. И когда наступает расплата за беспечность, начинают обвинять власти, систему здравоохранения, всех, кроме себя.

А ведь мониторинговые группы как раз и нацелены на превентивное решение проблемы. Делают все, чтобы не допустить коллапса в городе, который и так на протяжении долгого времени не выходит из «красной» зоны.



В будни нарушений карантинного режима не очень много. Но в праздничные и выходные они увеличиваются. Фиксируются от 15–20 фактов в сутки. И это только вершина айсберга. Для примера: 20 июня было выявлено около 10 заведений, в которых проводились различные празднества. Естественно, без соблюдения карантинных мер. В ресторане Versal 777 сыграли свадьбу на 100 человек. Несмотря на запрет, функционировал карао­ке-клуб Brio. Надеясь скрыться от проверяющих, за закрытыми дверями принимали посетителей в ресторане Infornо, ресторане-караоке Alanya. В двух кафе персонал «забыл» о масочном режиме.



Среди предпринимателей есть злостные нарушители, в увеселительных заведениях которых в выходные дни собираются по 300–400 человек. Многие работают по системе «Ашык», но это не значит, что они могут работать всю ночь напролет.

Часто, когда начинается проверка, администраторы и владельцы давят на жалость, иногда пытаются, что называется, «разрулить». Ближе к 12 ночи, когда добропорядочному бизнесу работать запрещено, заходим в PlayStation-клуб PS Club RR в районе ул. Косшыгул­улы. Потребовали хозяина. Пока приехал, прошло 15 минут.



– Предоставьте документы, – обратился к владельцу клуба член мониторинговой группы старший лейтенант Фарид Юльчибаев.

– Зачем? – делает удивленное лицо предприниматель.

– Нарушение карантинного режима в городе Нур-Султане, – говорит Фарид Юльчибаев. – Компьютерные и игровые клубы под запретом, если отсутствует «Ашык».

– Мы не знали об этом.

– Незнание не освобождает от ответственности.

...По итогам проверки клуба члены мониторинговой группы составили рапорт и отправили его «санитарным врачам» для принятия решения.

– Мы поясняем наши требования, о том, что есть закон. Но некоторые пытаются решить вопрос в свою пользу. Поэтому мы постоянно меняем сотрудников в мониторинговых группах, чтобы у них не возникало дружес­ких отношений с сотрудниками проверяемых предприятий, – комментирует начальник отдела местной полицейской службы департамента полиции Азамат Садыков.



В этот вечер мы обошли многие увеселительные заведения. Местами проверка напоминала детективный сериал. Оставляли машину подальше от заведения, чтобы не спугнуть «отдыхающих», заходили чуть ли не через черный ход.



– Вы заходите сначала в гостиницу. Ресторан, чтобы запутать следы, запускает через свою гостиницу. Перед вами будет ресепшн. Поворачиваете направо и идите до конца по коридору. Маски снимите, иначе они поймут, что вы – мониторинговая группа, – наставляет меня и главного специалиста отдела развития предпринимательства и промышленности акимата района «Сарыарка» Нурсултана Жакенова старший лейтенант Фарид Юльчибаев.

Также он добавил, что нужно быть начеку, так как в таких мес­тах бывают агрессивно настроен­ные люди. Сам Фарид с нами не заходит, так как его уже знают в ресторане.



Обойдя 4 заведения с представителями мониторинговой группы, я попрощался с ребятами, а они продолжили свою ночную вахту. К административной ответственнос­ти за несоблюдение карантинных мер по итогам этого рейда было привлечено 5 предпринимателей. ­

