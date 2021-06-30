Общество
Мониторинговые группы: почти детективная история
Дастан Куттыбаев
Мониторинговые группы в Нур-Султане каждый вечер обходят кафе, рестораны и другие досуговые места, требуя соблюдения карантинных мер. В сос­тав групп входят сотрудники районных акиматов и местной полицейской службы. Материалы по нарушениям направляются в службу госсанэпидемконтроля.
Что поражает больше всего – так это непостижимое легкомыслие. Коронавирус мутирует, становится злее, а люди живут в какой-то своей реальности. И когда наступает расплата за беспечность, начинают обвинять власти, систему здравоохранения, всех, кроме себя.
А ведь мониторинговые группы как раз и нацелены на превентивное решение проблемы. Делают все, чтобы не допустить коллапса в городе, который и так на протяжении долгого времени не выходит из «красной» зоны.

В будни нарушений карантинного режима не очень много. Но в праздничные и выходные они увеличиваются. Фиксируются от 15–20 фактов в сутки. И это только вершина айсберга. Для примера: 20 июня было выявлено около 10 заведений, в которых проводились различные празднества. Естественно, без соблюдения карантинных мер. В ресторане Versal 777 сыграли свадьбу на 100 человек. Несмотря на запрет, функционировал карао­ке-клуб Brio. Надеясь скрыться от проверяющих, за закрытыми дверями принимали посетителей в ресторане Infornо, ресторане-караоке Alanya. В двух кафе персонал «забыл» о масочном режиме.

Среди предпринимателей есть злостные нарушители, в увеселительных заведениях которых в выходные дни собираются по 300–400 человек. Многие работают по системе «Ашык», но это не значит, что они могут работать всю ночь напролет.
Часто, когда начинается проверка, администраторы и владельцы давят на жалость, иногда пытаются, что называется, «разрулить». Ближе к 12 ночи, когда добропорядочному бизнесу работать запрещено, заходим в PlayStation-клуб PS Club RR в районе ул. Косшыгул­улы. Потребовали хозяина. Пока приехал, прошло 15 минут.

– Предоставьте документы, – обратился к владельцу клуба член мониторинговой группы старший лейтенант Фарид Юльчибаев.
– Зачем? – делает удивленное лицо предприниматель.
– Нарушение карантинного режима в городе Нур-Султане, – говорит Фарид Юльчибаев. – Компьютерные и игровые клубы под запретом, если отсутствует «Ашык».
– Мы не знали об этом.
– Незнание не освобождает от ответственности.
...По итогам проверки клуба члены мониторинговой группы составили рапорт и отправили его «санитарным врачам» для принятия решения.
– Мы поясняем наши требования, о том, что есть закон. Но некоторые пытаются решить вопрос в свою пользу. Поэтому мы постоянно меняем сотрудников в мониторинговых группах, чтобы у них не возникало дружес­ких отношений с сотрудниками проверяемых предприятий, – комментирует начальник отдела местной полицейской службы департамента полиции Азамат Садыков.

В этот вечер мы обошли многие увеселительные заведения. Местами проверка напоминала детективный сериал. Оставляли машину подальше от заведения, чтобы не спугнуть «отдыхающих», заходили чуть ли не через черный ход.

– Вы заходите сначала в гостиницу. Ресторан, чтобы запутать следы, запускает через свою гостиницу. Перед вами будет ресепшн. Поворачиваете направо и идите до конца по коридору. Маски снимите, иначе они поймут, что вы – мониторинговая группа, – наставляет меня и главного специалиста отдела развития предпринимательства и промышленности акимата района «Сарыарка» Нурсултана Жакенова старший лейтенант Фарид Юльчибаев.
Также он добавил, что нужно быть начеку, так как в таких мес­тах бывают агрессивно настроен­ные люди. Сам Фарид с нами не заходит, так как его уже знают в ресторане.

Обойдя 4 заведения с представителями мониторинговой группы, я попрощался с ребятами, а они продолжили свою ночную вахту. К административной ответственнос­ти за несоблюдение карантинных мер по итогам этого рейда было привлечено 5 предпринимателей. ­

Популярное

Все
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
В Алматы и Алматинской области установился самый высокий уровень пожарной опасности
Крупный проект по усилению школьного образования в селах Казахстана стартует этой осенью
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
"Космический" Алтайский край
Его пламенная страсть
Возможность изучать казахский язык на основе национальных эпосов дает новая книга
Не пора ли создавать международное "информационное МАГАТЭ"?
Суицид стал уже чем-то большим, чем личное решение человека
Небо по-прежнему остается главной достопримечательностью столицы Великой степи
Мы просто работаем
Массовый возврат государству неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения продолжается в Казахстане
В Казахстане отмечается оживление как внутреннего, так и въездного туризма
Надеемся на повышение в классе
Дюжина уроков
Успешный год
Ехали медведи на велосипеде…
«Поплавок» субсидий: с ориентиром на базовую ставку
#Реалити⁄⁄трансформация_VS_юзеряне
Каждая семья на счету
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Полицейский лишился должности после видео с "разборками" в Караганде
Как будет развиваться концепция "слышащего государства" в Казахстане – интервью
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Гульсара Арыстанкулова назначена послом Казахстана во Франции
Токаев и Зеленский поговорили по телефону
Эксперимент с телефонным отслеживанием правонарушителей в Актобе дает первые плоды
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июля
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Катавшихся голыми на самокатах парня и девушку арестовали на 10 суток в Алматы
Какие вакцины против коронавируса доступны в Казахстане
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Общество
Почти 100 неоплаченных штрафов выявили у водителя в Нур-Сул…
Экономика , Общество
Утверждены ставки по депозитам в тенге на сентябрь
Общество
О погоде на выходные в Казахстане рассказали синоптики
Общество
Срок выплат по уходу за ребенком хотят продлить в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]