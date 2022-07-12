Монополист украл более 120 млн тенге в Атырауской области

На 54,4% снижены тарифы на услуги водоснабжения населению города Кульсары и Нового Каратона в Атырауской области в результате расследования Агентства Казахстана по финансовому мониторингу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как рассказали в АФМ, директор ГКП «Жылыойсу» Атырауской области Алагузов с 2019 по 2021 годы установил монопольно высокие цены населению Кульсары на хозяйственные услуги водоснабжения и канализационной деятельности.

«Таким образом он совершил хищения в особо крупном размере, причинив ущерб в сумме более 126 млн тенге. При расследовании указанный размер ущерба был полностью возвращен государству.

Кроме того, были снижены утвержденные тарифы на услуги водоснабжения населению Кульсары и Нового Каратона на 54,4%», – озвучили результаты расследования в агентстве.

Руководитель предприятия признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы. Ему запрещено пожизненно занимать руководящие посты в госучреждениях, связанные с материальной ответственностью.

В соответствии с требованиями статьи 63 Уголовного кодекса страны приговор считается условным.