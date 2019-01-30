​Монополисты снизили тарифы

Как сообщил в ходе пресс-конференции руководитель отдела городского управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Максат Есмагулов, снижение коммунальных тарифов произошло за электро-, тепло-, водоснабжение, а также за услуги канализации и вывоз мусора.

Так, с 1 января в столице Казахстана тариф на электроснабжение (без НДС) для населения уменьшился на 9,3% (с 11,4 тенге до 10,33 тенге за кВт/ч), для юридических лиц – на 9,18% (с 16,01 тенге до 14,54 тенге за кВт/ч).

Подешевело и теплоснабжение, правда, только для физических лиц (без НДС) – с 2 304,82 тенге до 2 074,81 тенге за Гкал, то есть на 9,98%. Для юридических же лиц тариф остался прежним.

На 10% снизились тарифы для населения на водоснабжение – с 41,26 тенге до 37,13 тенге за кубометр (без НДС) и водоотведение (канализацию) – с 34,81 тенге до 31,4 тенге за кубический метр.

На 5% уменьшился размер тарифа на вывоз твердо-бытовых отходов (ТБО): для благоустроен­ного сектора – с 259,2 до 246,2 тенге с человека; для частного сектора – с 276 тенге до 262,2 тенге.