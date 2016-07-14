​Монопольно-аптечный синдром

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Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

А таких в регионе более 150 тыс. человек, и можно представить себе состояние, к примеру, тех же пенсио­неров, оставшихся в самый разгар лета без жизненно важных препаратов. Многие из них до сих пор не в курсе того, из-за чего разгорелся сыр-бор. Слишком много хитросплетений в этой неприглядной истории, главным участником которой выступила владелица фармацевтических фирм, взявшаяся оспаривать правомерность действий организаторов конкурсов по госзакупкам.

Нетрудно догадаться, что послужило причиной подобного шага со стороны хозяйки сети аптек Кульнар Калиаскаровой. С иском в специализированный межрайонный экономический суд она обратилась после того, как принадлежащему ей ТОО «ЕвроАзияфарм» было отказано в праве участвовать в тендерах.

Многие сегодня склонны считать, что предпринимательница, год назад незаконным способом пытавшаяся сохранить за собой право монополиста в аптечном бизнесе, получила по заслугам. Ведь это она когда-то вступила в преступный сговор по устранению конкурента с экс-заместителем руководителя департамента комитета контро­ля медицинской и фармацевтической деятельности по ВКО МЗСР РК Ляззат Кусябгалиевой. В итоге чиновница получила наказание в виде трех лет ограничения свободы и конфискации имущества, а в отношении К. Калиаскаровой уголовное дело тогда прекратили «в связи с деятельным раскаянием».

Но обо всем по порядку. Дело в том, что до февраля прошлого года только принадлежавшие предприимчивой бизнесвумен ТОО «ЕвроАзияфарм» и ТОО «Аптека 101» занимались производством всевозможных порошков, мазей, капель и прочих рецептурных препаратов в регионе. Почти детективная история началась сразу после того, как эту нишу рынка пыталась занять другой фармацевт. Открытие новой аптеки с действующим рецептурно-производственным отделом означало, что у крупных медучреждений ВКО появился выбор.

Так оно и случилось, потому что с новым субъектом аптечного бизнеса не замедлила заключить договор на довольно крупную сумму городская больница № 2. И тут началось: бизнес в лице ИП Лихачева оказался в эпицентре бесконечных проверок и штрафов. Осознав, что спокойно ей не дадут работать, начинающая предпринимательница расторгла договор с больницей, потеряв при этом более двух миллионов тенге.

После такого громкого дела аптечный бизнес и самой К. Калиаскаровой подвергся аудиторской проверке. В распоряжение редакции поступил отчет ревизионной комиссии по Восточно-Казахстанской области, в обязанности которой входит контроль бюджетных средств. Так вот, согласно итогам аудиторской проверки, ревизорам удалось выявить целый ряд серьезнейших нарушений.

По данным облздрава, в 2015 году с ТОО «ЕвроАзияфарм» было заключено четыре договора на сумму почти 720 млн тенге. Как выяснилось, около 50,3 млн тенге из этих денег, целевое назначение которых – обеспечение жителей области бесплатными таблетками, капсулами и инъекциями, бесследно растаяли в воздухе. Проверка выявила и другие нестыковки: поставку некоторым аптекам региона аналогов-заменителей взамен оригинальных лекарств, несоответствие препаратов количеству и номенклатуре разнарядки и многое другое.

В общей сложности ревизоры насчитали почти два десятка нарушений законодательных актов, правительственных постановлений, правил и договоров, в том числе Гражданского кодекса и Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Несмотря на все выдвинутые обвинения, предпринимательница обращается с ответным исковым заявлением в суд, решением которого было приостановлено исполнение десятков договоров, заключенных с другими владельцами фармацевтического бизнеса. И все это время хроники, а также тяжелобольные люди оставались в неведении насчет того, когда же жизненно важные препараты по бесплатным рецептам поступят в аптеки области.

И только после вмешательства областной прокуратуры апелляционная коллегия по гражданским делам областного суда ВКО отменила резонанс­ное решение специализированного межрайонного экономического суда. Благодаря протестам, выдвинутым надзорным органом, все договоры на поставку бесплатных медикаментов признаны действительными. А работники добросовестных аптек-поставщиков, вынужденные, с их слов, все это время держать ответ перед своими клиентами, наконец-то вздохнули спокойно.

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