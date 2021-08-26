Монтера убило током в Атырау

Монтера убило током в городе Атырау. Случай произошел 25 августа в микрорайоне Нурсая-3, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
В департаменте полиции Атырауской области проинформировали, что в Атырау 59-летнего монтера убило током на электрическом столбе во время ремонта.
«По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначена судебно-медицинская экспертиза», - пояснили в пресс-службе ведомства.