Свежий выпуск Монумент в центре столицы Валентина ФИРОНОВА

Если вернуться на 5 лет назад, то в первую очередь следует отметить, что автором идеи возведения памятника стал Глава государства. Выступая на его открытии 1 июня 2010 года, ­Нурсултан Назарбаев сказал:

– Сегодня мы открываем памятник двум великим личностям, стоявшим у истоков казахской государственности. Во второй половине XV века наши предки сплотились под знаменами Керея и Жанибека для того, чтобы впервые в истории создать собственное государство – Казахское ханство. Именно тогда утвердилось самосознание казахского народа, которое подчеркивало его свободолюбивый характер. Мы помним и дорожим наследием наших предков, мы по достоинству оцениваем вклад основателей казахской государственности Керея и Жанибека в историю нашего народа.

Как отметил Президент, и место для памятника выбрано символическое. Ведь именно в Астане в декабре 1997 года стало «биться сердце» независимого Казахстана.

– Новая столица страны из года в год украшается новыми архитектурными ансамблями, зданиями и памятниками, – добавил Глава государства. – Особое место в монументальном искусстве занимают памятники, посвященные историческим личностям. В Астане уже есть прекрасный памятник Кенесары, памятник трем казахским биям и другие монументы. Все они призваны формировать у граждан, особенно у молодежи, чувство патриотизма, любви к Родине, укреплять нашу историческую память. В этом и заключается роль столицы любого государства.

Как заключил Президент, именно нынешним поколениям выпала историческая миссия созидания и развития независимого государства, основы которого заложены более 500 лет назад.

Сегодня слова Главы государства звучат еще более актуально. Празднование 550-летия Казахского ханства – мощный импульс для изучения своих исторических корней и великого прошлого свободолюбивого казахского народа.

Символично и то, что монументальная художественная композиция «Керей мен Жанибек» находится в самом центре Астаны, в сквере перед Музеем Первого Президента. Тут нередко останавливаются родители с детьми и гости из ближнего и дальнего зарубежья, подходят экскурсионные группы. Памятник настолько величественен и притягателен, что здесь нельзя не задержаться, а придя домой, не взяться за книги или не начать поиск подробностей о жизни великих ханов. Как в свое время это сделал и молодой скульптор из Астаны Ринат Абенов, ставший победителем республиканского конкурса на проект памятника Керею и Жанибеку.

По заключению конкурсной комиссии, автор наиболее четко передал общий образ и облик ханов. Кроме того, скульптор уделил большое внимание антуражу, особенностям вооружения и одежды. Пряжки на ремнях, поясные кошели, заклепки на доспехах – все эти детали Ринат Абенов изобразил с особым тщанием и любовью.

Образы двух ханов символизируют не только торжество свободы, но и зарождение нового ханства, начало новой жизни. Керей на правах первого хана казахов сидит на только что снятом с ханского коня седле. Мужество, гордость и силу олицетворяет хан Жанибек. Особую роль играет в композиции и объединяющий скульптурный элемент – победное знамя, взвивающееся ввысь. Монумент выполнен из бронзы, весит 16,2 тонны.

И это лишь беглые штрихи. Примечательно то, что памятник, посвященный великим ханам, вполне может стать поводом для открытого урока на свежем воздухе. И не только для школьников.



