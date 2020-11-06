Moody’s повысило рейтинг Kaspi Bank и улучшило прогноз со «стабильного» на «позитивный» Экономика 2844

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило прогноз Kaspi Bank по долгосрочным депозитным рейтингам и общий прогноз со «стабильного» на «позитивный». Moody’s также повысило долгосрочный рейтинг депозитов по национальной шкале с A2.kz до A1.kz.



Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, прокомментировал:



«Решение международного рейтингового агентства Moody’s изменить прогноз на «позитивный» и повысить рейтинг депозитов по национальной шкале еще раз подтверждает высокую надежность Kaspi. В основе нашего успеха находится cуперприложение Kaspi.kz, которое стало неотъемлемой частью повседневной жизни казахстанцев. Именно с помощью нашего мобильного приложения мы продолжаем развивать инновационные онлайн сервисы для наших любимых клиентов и партнеров, тем самым ускоряя цифровую трансформацию Казахстана».



О Kaspi.kz



Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам. В центре наших инноваций находится единственное в своем роде и самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются более 8 миллионов казахстанцев. С помощью супер-приложения Kaspi.kz наши клиенты делают онлайн платежи и переводы, управляют личными финансами и совершают выгодные покупки c доставкой. Каждый из почти 10 000 сотрудников Kaspi.kz ежедневно прикладывает все усилия, чтобы улучшать жизнь нашим любимым клиентам и постоянно удивлять нашими инновациями.

