​Море по колено

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Ашим Темирхан, Жамбылская область

В прошлом году во время замены подземного газопровода вдоль одной из таразских улиц работники соответствующей службы испортили асфальтовое покрытие. После ремонта вырытый участок газовики на скорую руку залатали, но, видно, до конца не учли все строи­тельные нормы, особенности грунта или использовали некачественный стройматериал. В итоге под тяжестью автобусов вблизи остановки для общественного транспорта земля заметно просела, да так, что, когда в очередной раз выпал снег и немного растаял, там образовалась практически канава, причем приличной глубины.

На днях в ней застрял автобус, и вытащили его оттуда с большим трудом. А чуть позже одна из жительниц областного центра так и не смогла попасть в салон уже другого автобуса, поскольку, устремившись к открытым дверям, оказалась по колено в яме с водой.

«Неужели после первого случая нельзя было огородить опасный участок дороги и перекинуть через канаву доску, чтобы люди могли к автобусам подходить? – сетует пострадавшая. – Как всегда, дела никому нет. Подъезжающие автобусы останавливаются чуть ли не на середине проезжей части. Людям приходится обходить огромные участки с водой».

После того как подключились журналисты, местные власти пообещали, что весной подрядчики исправят свой недочет. Как говорится, поживем – увидим. А пока канаву временно засыпали гравием. 

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