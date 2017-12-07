​Море позитива

Таков итог совещания в Моск­ве, в котором приняли участие главы внешнеполитических ведомств Азербайджана – Эльмар Мамедъяров, Ирана – Джавад Зариф, Казахстана – Кайрат Абдрахманов, России – Сергей Лавров и Туркменистана – Рашид Мередов. Стороны рассмотрели ряд важных вопросов, в том числе касающихся разграничения дна и недр Каспийского моря, режима мореплавания в территориальных и внутренних водах, прокладки трубопроводов, свободного доступа к морям и мировому океану. А также согласовали все ключевые вопросы по проекту Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

В ближайшее время эксперты проведут техническую работу по подготовке этого документа к подписанию. Оно, как ожидается, состоится в ходе саммита глав прикаспийских государств в Казахстане в 2018 году.

– Президент Казахстана

Нурсултан Назарбаев уделяет большое внимание сотрудничеству прикаспийских государств. Один из главных приоритетов, которые он выдвинул, касается достижения договоренности по Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Уверен, этот документ, являясь своего рода «Конституцией Каспийского моря», придаст новый импульс сотрудничеству наших государств и станет гарантом безопасности, стабильности и процветания в регионе, – отметил Кайрат Абдрахманов.

Работа над проектом Конвенции велась на протяжении более 20 лет. В документе закреплены основополагающие принципы деятельности сторон на Каспийском море, вопросы разграничения морской акватории, национальных донных секторов, осуществления военного сотрудничества и хозяйственно-экономической деятельности, связанной с освоением био­логических ресурсов, дна и недр, судоходства, охраны окружающей среды, морских научных исследований и другое.

Для подписания в ходе предстоящего в Казахстане саммита ведется работа по проектам протоколов к Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море от 2010 года. На сегодня сторонами разработаны проекты протоколов по борьбе с браконьерством, обеспечению безопасности мореплавания, борьбе с терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотических средств.

С целью обеспечения экологической безопасности каспийского региона стороны разрабатывают проекты протоколов к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, в том числе Протокола об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.