​Море впечатлений

Величие Туркестана

На территории современного Южного Казахстана сохранилось немало древних городищ, которые были крупными торговыми центрами на Великом шелковом пути. Причем такие объекты интересны не только нашим соотечественникам, но и путешественникам со всего мира.

Но в первую очередь притягивают к себе, конечно же, святые места – мавзолеи Ходжи Ахмеда Ясави, Арыстан-баба, Ибрагим-ата и Карашаш-ана, которые уже сейчас ежегодно становятся мес­том поклонения десятков тысяч туристов из Центральной Азии и тюркских государств.

Одним из базовых направлений по привлечению в регион путешественников стало развитие Древнего Туркестана. И этому вопросу уделяется внимание на самом высоком уровне. Вот и вчера во время посещения туристических объектов в Акмолинской области Глава государства не обошел стороной древний город, подчеркнув, что «теперь Туркестан – это особая тема. Будем застраивать Туркестан и будем очень быстро развивать. Там надо сделать хороший туристический центр. Он уже есть сейчас, почти 100 тысяч туристов… Это количество можно умножить».

В туристическо-информа­ционном центре Ontustik Tourism Center, созданном для продвижения туризма на юге страны, сообщили, что в нынешнем году количество посетителей древнего города уже перевалило за 1 млн человек. Конечно, это не только туристы и паломники. Есть и те, кто приехал по своим делам, но, пожалуй, даже среди таких найдутся лишь единицы, кто обойдет жемчужину средневекового зодчества стороной.

При этом в Отрарском районе, где расположены городище Отырар и мавзолей Арыстан-баба, с начала года побывали 289 757 человек, а в Сарыагашском районе, известном своими здравницами, – 89 950 человек.

Впрочем, древний город никогда не был обделен вниманием. Теперь же, с обретением статуса административного центра Туркестанской области, возможнос­ти для продвижения туризма здесь значительно возросли.

Разработка Концепции «Древний Туркестан», в основе которой лежит благоустройство территории вокруг мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, стала следующим шагом по подготовке объектов инфраструктуры, необходимой для создания комфортных условий для путешественников и паломников, поток которых в древний город не иссякает.

Министерством культуры и спорта направлено письмо в ЮНЕСКО для получения разрешения на строительство объектов вокруг мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави. Сейчас РГП «Казреставрация» занимается устранением замечаний, внесенных в проект соответствующими международными специалистами. Доработанный документ будет заново направлен в эту структуру ООН в текущем году, и его утверждение позволит приступить к прак­тической реализации плана.

Практическое воплощение Концепции «Древний Туркестан» решено разделить на три этапа, в ходе которых реконструкции и модернизации подлежат в общей сложности почти 100 га городской территории.

В юго-восточной части города на территории 45 га планируется строительство этнопарка. Здесь появятся культурно-развлекательные объекты, выполненные в национальном стиле. Гости смогут отведать национальные блюда и напитки, принять участие в национальных играх, оценить комфорт и уют войлочной юрты – традиционного для кочевников жилища. В этнопарке будет создан также этнографический городок, позволяющий познакомиться с культурой и бытом Древнего Туркестана. На территории парка будет восстановлено историческое озеро.

На третьем этапе реализации Концепции «Древний Туркестан» планируется реконструкция ряда городских улиц. Появится в городе и пешеходный Арбат, прогулка по которому для туристов станет продолжением погружения в глубокую историю города и знакомства с казахскими народными промыслами и трудами ремесленников.

Не нужен нам берег турецкий

Гостиницы, яхтклубы, рестораны, дома охотников и рыбаков, аквапарки – все это уже в ближайшее время появится на берегу Шардаринского водо­хранилища, которое местные жители с любовью называют не иначе как морем. Шардара среди южан слывет центром пляжного туризма. Местные зоны отдыха и отели по своему сервису, кстати, ничем не уступают турецким.

Шардара – один из самых перс­пективных регионов для отдыха и водных развлечений в Южном Казахстане. 225 га побережья Шардаринского водохранилища уже переведены из земель лес­ного фонда в категорию земель населенных пунктов, на которых возможна застройка. Здесь-то и будут сосредоточены объекты отдыха и индустрии развлечений.

На этой территории согласно плану детальной планировки предполагается построить 60 объектов, призванных удовлетворить спрос туристов на комфортный отдых. Здесь появятся 22 гостиницы, 5 ресторанов, один гольф-клуб, 3 аквапарка и детских лагеря, одна прогулочная аллея, СПА-центр и так далее.

Сейчас готовится проектно-сметная документация для строи­тельства инженерно-коммуникационной инфраструктуры для зоны пляжного туризма. Само же строительство курорт­ной зоны запланировано на 2019 год. Объем привлеченных инвестиций – 6,7 млрд тенге, включая 1,7 млрд тенге бюджетных средств, преду­смотренных на прокладку инженерных коммуникаций.

По информации акима Шардаринского района Болатбека Кыстауова, потенциальные инвесторы, видя, насколько массово отдыхающие оккупируют в летний зной побережье Шардаринского водохранилища, осознают перспективность инвестиций в строительство на Шардаре пляжей и зон отдыха.

Местные власти рассчитывают, что развитие туризма в районе позволит открыть более тысячи новых рабочих мест и увеличить количество туристов до 45 тыс.человек в год.

Закат в горах

В Южном Казахстане не менее привлекательны уголки не тронутой цивилизацией природы. Каких-то 75 км пути от Шымкента, и вы оказываетесь у подножья Западного Тянь-Шаня, сохранившего неповторимый мир дикой природы благодаря существованию Национального государственного заповедника Аксу-Жабаглы и Сайрам-Угамского государственного национального парка. Путешественники знают, что здесь их ждут интересные маршруты и турис­тические тропы.

Только на территории Сайрам-Угамского государственного национального парка проложено 10 турмаршрутов, в том числе 4 конно-пеших, 5 пеших и один конный. Общая их протяженность составляет 604 км, в том числе пеших – 187 км, 231 км – конных, 186 км отведено на автомобильные направления. Все маршруты стали прогулочными, познавательными и спортивно-оздоровительными. И каждый из них таит в себе сюрпризы, обещающие яркие впечатления и незабываемые эмоции.

Встав на тропу, можно полюбоваться высокими снежными вершинами, причудливой формы скалами перевала Кырыккыз – «Сорок девушек». Можно передохнуть у горных озер Макпал и Сусынген, которое находится на высоте 1 700 метров... ниже уровня моря.

Его особенность заключается в том, что озеро время от времени необъяснимо быстро мелеет. Собственно, отсюда и название «Сусынген» – «вода ушла в землю». А в верхней части ущелья реки Сазаната любителей гор ждет еще один сюрприз – наскальные изображения (петроглифы). Если повезет, можно встретить крас­нокнижных животных, которые тоже не прочь пообщаться с туристами.

Исполняющий обязанности директора Ontustik Tourism Center Олжас Шынтаев считает, что экологический туризм уже сам по себе вполне может стать доходной частью бюджета Турке­с­танской области. И тот факт, что среди иностранных и отечественных туристов с каждым годом становится все больше желающих отправиться в горы, – лучшее тому подтверждение.