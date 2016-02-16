​Мороз бодрит в походе

520
Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

А вот возможных капризов погоды уральцы не учли. Оттепель сделала ненадежным лед на реке Илек, поэтому пришлось совершить большой крюк, обходя опасные участки. Дополнительных усилий и настоящего мастерства потребовала и лыжня, сначала влажная, а затем покрывшаяся льдом.

Тем не менее поход с ночевками в палатках «Зима» успешно завершен. Его участники, встретившись с актюбинскими коллегами, собрали солидный краеведческий материал об истории и традициях региона, который войдет в их отчет о лыжном путешествии. Полученные навыки непременно пригодятся инструкторам, когда они во время зимних каникул поведут в многодневные походы своих учеников, убедив их, что плюсов у погоды с минусом более чем достаточно. Это закаливание, здоровый образ жизни, бодрость духа и отличное настроение. В планах центра – туристские марш-броски и по другим регионам Казахстана.

