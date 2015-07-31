Мороженое из кумыса и шубата

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент
В его составе – только местные свежие натуральные продукты без добавления консервантов и химикатов. Именно поэтому главный технолог сети кондитерских «Ладушки» Наиля Махиянова называет новое мороженое ремесленным. В составе мороженого из шубата и кумыса – национальные напитки составляют 45%. А еще – 35% натуральные сливки, изготовленные из молока, произведенного на собственной ферме, яичные желтки и сахар. При этом строго придерживаются всех технологических процессов, которые предусмотрены ГОСТом для производства мороженого, включая пастеризацию, фрезерование, закаливание при температуре минус 36–40 градусов по Цельсию. Именно это позволяет мороженому долго храниться без добавления консервантов.
– Мороженое в нынешнем его виде получилось не сразу, – признается Наиля Махиянова, – пришлось повозиться. Мы хотели, чтобы в его составе содержание кумыса и шубата было максимально высоким. Оказалось, чем больше состав напитков, тем консистенция готового продукта получается более вязкой. Так что понадобилось время для отработки рецептуры. Все это время новое мороженое мы подавали поначалу только в ресторане.
Вкус у нового мороженого, как у свежего шубата и кумыса. Его любители напитков, обладающих высокой биологической ценностью и лечебно-профилактическими свойствами, узнают сразу. У мороженого из кумыса четко прослеживается сырная кислинка, присущая кобыльему молоку, а у продукта из шубата четко передается пикантная сладость верблюжьего молока. Шубат – это более жирное молоко, и мороженое из него имеет сливочный йогуртовый вкус.
Сейчас компания-производитель подала заявку в шымкентский филиал Национального института интеллектуальной собственности на получение патента на изобретение под названием «Производство мороженого на основе кумыса и шубата». Это позволит юридически оформить права на новинку на рынке мороженого. В сети кондитерских «Ладушки» производством мороженого занимаются на протяжении двух лет. Начинали с нескольких сортов лакомства, а теперь в ассортименте более 30 видов мороженого и щербета.

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