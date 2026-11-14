Мороженое из кумыса

В области Улытау жанааркинский предприниматель Ляйля Садулова воплотила в жизнь давнюю идею – сегодня она производит мороженое из натурального кумыса.

фото из архива Л. Садуловой

Предпринимательница руководит крестьянским хозяйством «Құдайменде». Под собственным брендом «Ляйля өнімі» она производит натуральный кумыс и необычное лакомство – мороженое на его основе. Знакомый с детства национальный напиток получил новое воплощение и признание среди земляков.

Продукция уже получила признание за пределами родного района. На международном гастрономичес­ком фестивале «Бай қымыз», прошедшем в Астане, Ляйля Садулова стала победителем в специальной номинации «Қымыз серті».

На конкурсе, организованном в рамках масштабного гастрофес­тиваля, она представляла бренд «Ләйлә» из Жанааркинского района Улытауской области. Сам фестиваль стал одним из самых масштабных культурно-гастрономических событий года, собрав десятки производителей кумыса со всей страны и из-за рубежа.

На достигнутом предприниматель останавливаться не собирается. В ее планах – расширение производства, увеличение ассортимента и выход на новые рынки сбыта. Чтобы осуществить все задуманное, Ляйля Садулова подготовила проект по строительству молочного цеха. На его осуществление через СПК «Ұлытау» планируется выделить финансирование в размере 34,6 млн тенге под 2,5% годовых.

Важную роль в реализации подобных инициатив играет проект «Одно село – один продукт», открывающий новые возможности для местных производителей, помогающий продвигать региональную продукцию и превращать традиционные ремесла и рецепты в востребованный бизнес.