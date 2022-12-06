Морозы до 35 градусов ожидаются в Казахстане

Большая часть страны в ближайшие трое суток будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления.

Фото: Kazpravda.kz

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz.

По информации метеослужбы, большая часть Казахстана в ближайшие трое суток будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается ясная, морозная, преимущественно без осадков погода.

Лишь на юге, юго-востоке страны, под влиянием атмосферных фронтов, ожидается снег, туман, на юге - гололед.

Резких изменений в температурном фоне не ожидается.

Морозы до 35 градусов прогнозируются ночью 6 декабря в Карагандинской, 7-8 декабря в Восточно-Казахстанской областях, отметили синоптики.