Морозы до 35 градусов ожидаются в Казахстане
Общество
Большая часть страны в ближайшие трое суток будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления.
Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz.
По информации метеослужбы, большая часть Казахстана в ближайшие трое суток будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается ясная, морозная, преимущественно без осадков погода.
Лишь на юге, юго-востоке страны, под влиянием атмосферных фронтов, ожидается снег, туман, на юге - гололед.
Резких изменений в температурном фоне не ожидается.
Морозы до 35 градусов прогнозируются ночью 6 декабря в Карагандинской, 7-8 декабря в Восточно-Казахстанской областях, отметили синоптики.