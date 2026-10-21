Морозы идут в Казахстан

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По данным метеослужбы, на смену циклону, принесшему осадки в виде дождя и снега, на территорию Казахстана движется холодный антициклон, который обусловит прекращение осадков и понижение температуры воздуха сначала в западных, а затем и в остальных регионах страны.

В ночные часы столбики термометров в северных и восточных областях постепенно опустятся от 0,+5°С до -5-10°С.