Морозы идут в Казахстан

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на 22-24 октября, сообщает Kazpravda.kz
По данным метеослужбы, на смену циклону, принесшему осадки в виде дождя и снега, на территорию Казахстана движется холодный антициклон, который обусловит прекращение осадков и понижение температуры воздуха сначала в западных, а затем и в остальных регионах страны.
В ночные часы столбики термометров в северных и восточных областях постепенно опустятся от 0,+5°С до -5-10°С.
- И даже жители южных регионов почувствуют приближение зимы – ночью прогнозируется понижение температуры воздуха до -2-7°С, а днем до +2+7°С, - отметили синоптики.