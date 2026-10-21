Морозы идут в Казахстан

Погода

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на 22-24 октября, сообщает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

По данным метеослужбы, на смену циклону, принесшему осадки в виде дождя и снега, на территорию Казахстана движется холодный антициклон, который обусловит прекращение осадков и понижение температуры воздуха сначала в западных, а затем и в остальных регионах страны.

В ночные часы столбики термометров в северных и восточных областях постепенно опустятся от 0,+5°С до -5-10°С.

- И даже жители южных регионов почувствуют приближение зимы – ночью прогнозируется понижение температуры воздуха до -2-7°С, а днем до +2+7°С, - отметили синоптики.

#прогноз #морозы #антициклон

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