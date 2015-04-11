Морпех – звучит гордо!

Марат СЕРДАЛИЕВ, председатель ОО «Флотское братство», Актобе
Вместе со всей республикой наше общественное объединение готовится к достойной встрече 70-летия Великой Победы. Еще в марте мы дали старт марафону под названием «Вернуть невозможно – забыть нельзя!», которая проходила на базе средней школы № 23 города Актобе. На мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, воины, сражавшиеся в Афганистане. Суть акции заключалась в том, чтобы вспомнить имена Героев Советского Союза, рассказать об их подвиге. Звучали патриотические песни и стихи. До начала акции был оформлен уголок боевой славы, где на видном месте были вывешены портреты актюбинцев – Героев Советского Союза. А в средней школе № 14 наше объединение инициировало открытие музея, посвященного памяти 74-й морской стрелковой бригады, которая была сформирована в начале войны в Среднеазиатском военном округе в Актюбинске, на реке Илек. О славе этого формирования ходят легенды. В декабре 1941-го бригаду передислоцировали в Москву и включили в состав московской зоны обороны. Командиром бригады был назначен полковник Степан Лишенков, бывший начальник учебного отряда, а военкомом стал полковой комиссар Сергей Биберин. Бригада вскоре вошла в состав Северо-Западного фронта. С 21 по 25 января 1942 года 74-я морская участвовала в сражении, проходившем в 25–45 км от Старой Руссы. Бригада освободила населенный пункт Туметово и вела уличные бои в селе Антипово. Бои были кровопролитными, погибли 1 204 бойца. В мае бригада вела наступательные бои, а затем, заняв оборону, отражала многочисленные атаки противника. 27 мая ее бойцы были направлены в район города Шуя (Московский военный округ). В июне 1942 года она была переформирована в 229-ю стрелковую дивизию. Советских морпехов очень скоро стали называть «черной смертью». Это прозвище как нельзя кстати подходило воинам в черных флотских бушлатах. В обороне морпехи сражались до последнего человека. Несмотря на то что приходилось воевать на суше, они старались сохранить морскую символику. А на дверях «полуторок», входивших в состав бригад морской пехоты, был нарисован якорь. Говорят, что немцы, увидев эту эмблему, проявляли особую осторожность, граничащую с боязнью, поскольку боевые качества морпехов и их «полундры» были широко известны по обе стороны фронта. Ветераны вспоминают: маршал Георгий Жуков как-то приехал в Сталинград и пошутил, что моряки специально так отпугивали врага. На суше моряки всегда сохраняли тельняшку и бескозырку, а в атаку шли с открытым воротом даже в самые лютые морозы, чтобы враги издали могли видеть «морскую душу». Такими их запомнили и в снегах, особенно под Москвой. Сражалось более десятка соединений моряков, а четыре отдельные морские стрелковые бригады Тихоокеанского флота стали таранным резервом маршала Жукова, который обеспечил успех контрнаступления советских войск. Начальник политотдела бригадный комиссар Федор Лисицын, отмечая исключительное мужество, стойкость и храбрость моряков, вызывавшие страх у врага, приводил такой эпизод: «Мне пришлось допрашивать немецкого офицера. Вел он себя вызывающе и без конца твердил: «Наша армия непобедима, наша армия – лучшая в мире». Тогда я ему сказал: – Какие вы там, к черту, воины, когда один наш взвод моряков наголову разбил ваш батальон и взял крупный населенный пункт. Он нервно вскочил со стула и выкрикнул: – О, эти ваши черные люди, пусть они будут прокляты! Я прошел много стран Европы, и всюду меня ожидала только победа. Это ваш народ поставил на меня и моих солдат вечное пятно позора. Адмирал флота Советского Союза Сергей Горшков как-то сказал: «Железная стойкость в обороне и неудержимый порыв в атаке, презрение к смерти, жгучая ненависть к врагу, особая, присущая морякам, лихость, – вот что характеризовало посланцев экипажей кораблей и частей флота». Хочется поблагодарить работников школ за содействие в проведении патриотических акций в канун Великой Победы, оформлении музея. В патриотическом воспитании учащихся такие мероприятия играют большую роль. В умах и сердцах с самого детства у каждого из них должна укорениться емкая мысль: «Казахстан – моя Родина, и я несу за нее ответственность». И пример тому – наши морпехи.
На треть снизили стоимость заявленного роста тарифа на электроэнергию в Костанайской области
Можем, если захотим
Ахмет Байтурсынов: ради будущего страны и народа
Активистка-общественница из Конаева Ляззат Салыкова обучает швейному делу людей с инвалидностью и помогает им зарабатывать своим трудом
Доп-ограбление
Снимки не делают, их создают
Чисто по-человечески
От народного доверия к государственной состоятельности
Хранители памяти
С заботой о людях
Ссылаясь на дефицит топлива, компании, занимающиеся вывозом твердых бытовых отходов, сократили периодичность вывоза мусора
Руководство к действию
Системный план мер
Более 300 волонтеров задействованы в масштабной работе в Костанайской области
Нестандартный подход
«Дагестан» и «Самур»
Конопля и с воздуха видна
Жалоб было очень много
Миннауки прокомментировало информацию о "бездомных" студентах в Алматы
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Об олигархах и справедливости
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Инцидент с птицей прокомментировали в аэропорту Актобе
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Ребёнок погиб, спрыгнув вместе с братом с двигавшегося поезда в Жамбылской области
Мы едем в Архив Президента Республики Казахстан. Там нас ждет редкая встреча – с книгой, где написано о каждом и для каждого из нас
Меняемся вместе с Конституцией
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 августа
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Полный текст Послания Президента народу Казахстана
Когда проводились испытания, о судьбах людей никто не думал
Умер Михаил Горбачев
Песнями под гитару, барабанными ритмами и выставкой молодых художников День Конституции отмечала столичная молодежь
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК