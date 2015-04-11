Вместе со всей республикой наше общественное объединение готовится к достойной встрече 70-летия Великой Победы. Еще в марте мы дали старт марафону под названием "Вернуть невозможно – забыть нельзя!", которая проходила на базе средней школы № 23 города Актобе. На мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, воины, сражавшиеся в Афганистане. Суть акции заключалась в том, чтобы вспомнить имена Героев Советского Союза, рассказать об их подвиге. Звучали патриотические песни и стихи. До начала акции был оформлен уголок боевой славы, где на видном месте были вывешены порт­реты актюбинцев – Героев Советского Союза.А в средней школе № 14 наше объединение инициировало открытие музея, посвященного памяти 74-й морской стрелковой бригады, которая была сформирована в начале войны в Средне­азиатском военном округе в Актюбинске, на реке Илек. О славе этого формирования ходят легенды. В декабре 1941-го бригаду передислоцировали в Москву и включили в состав московской зоны обороны. Командиром бригады был назначен полковник Степан Лишенков, бывший начальник учебного отряда, а военкомом стал полковой комиссар Сергей Биберин. Бригада вскоре вошла в состав Северо-Западного фронта.С 21 по 25 января 1942 го­да 74-я морская участвовала в сражении, проходившем в 25–45 км от Старой Руссы. Бригада освободила населенный пункт Туметово и вела уличные бои в селе Антипово. Бои были кровопролитными, погибли 1 204 бойца. В мае бригада вела наступательные бои, а затем, заняв оборону, отражала многочисленные атаки противника. 27 мая ее бойцы были направлены в район города Шуя (Московский военный округ). В июне 1942 года она была переформирована в 229-ю стрелковую дивизию. Советских морпехов очень скоро стали называть "черной смертью". Это прозвище как нельзя кстати подходило воинам в черных флотских бушлатах. В обороне морпехи сражались до последнего человека. Несмотря на то что приходилось воевать на суше, они старались сохранить морскую символику. А на дверях "полуторок", входивших в состав бригад морской пехоты, был нарисован якорь. Говорят, что немцы, увидев эту эмб­лему, проявляли особую осторожность, граничащую с боязнью, поскольку боевые качества морпехов и их "полундры" были широко известны по обе стороны фронта.Ветераны вспоминают: маршал Георгий Жуков как-то приехал в Сталинград и пошутил, что моряки специально так отпугивали врага. На суше моряки всегда сохраняли тельняшку и бескозырку, а в атаку шли с открытым воротом даже в самые лютые морозы, чтобы враги издали могли видеть "морскую душу". Такими их запомнили и в снегах, особенно под Москвой. Сражалось более десятка соединений моряков, а четыре отдельные морские стрелковые бригады Тихоокеанского флота стали таранным резервом маршала Жукова, который обеспечил успех контрнаступления советских войск.Начальник политотдела бригадный комиссар Федор Лисицын, отмечая исключительное мужество, стойкость и храбрость моряков, вызывавшие страх у врага, приводил такой эпизод: "Мне пришлось допрашивать немецкого офицера. Вел он себя вызывающе и без конца твердил: "Наша армия непобедима, наша армия – лучшая в мире".Тогда я ему сказал:– Какие вы там, к черту, воины, когда один наш взвод моряков наголову разбил ваш батальон и взял крупный населенный пункт.Он нервно вскочил со стула и выкрикнул:– О, эти ваши черные люди, пусть они будут прокляты! Я прошел много стран Европы, и всюду меня ожидала только победа. Это ваш народ поставил на меня и моих солдат вечное пятно позора.Адмирал флота Советского Союза Сергей Горшков как-то сказал: "Железная стойкость в обороне и неудержимый порыв в атаке, презрение к смерти, жгучая ненависть к врагу, особая, присущая морякам, лихость, – вот что характеризовало посланцев экипажей кораб­лей и частей флота".Хочется поблагодарить работников школ за содействие в проведении патриотических акций в канун Великой Победы, оформлении музея. В патриотическом воспитании учащихся такие мероприятия играют большую роль. В умах и сердцах с самого детства у каждого из них должна укорениться емкая мысль: "Казахстан – моя Родина, и я несу за нее ответственность". И пример тому – наши морпехи.