​Морская выучка

Элина Зироян, Мангистауская область

В совместных маневрах приняли участие ракетно-артиллерийские корабли «Орал», «Сарыарка», «Мангыстау» и «Казахстан» Военно-морских сил Казахстана, а также корабли Каспийской флотилии Военно-морского флота России – ракетный корабль «Татарстан» и катер «Ступинец», 2 малых гидрографических судна, ракетный и рейдовый тральщики, спасательный буксир и малый танкер. Учения проходили в казахстанской акватории Каспия. Руководство учениями осуществлял Главнокомандующий Военно-морскими силами ВС РК контр-адмирал Сакен Бекжанов.

– Военные моряки двух стран отработали спектр вопросов по организации и ведению боевых действий, выполнили элементы совместного маневрирования кораблей, развертывания сил в райо­не выполнения задачи, – сообщил пресс-секретарь управления командующего войсками регионального командования «Запад» капитан Рустем Игисинов.

Практические действия показали, насколько слаженно работает объединенный штаб двух стран, а также продемонстрировали уровень подготовки офицеров. Особое внимание военнослужащие уделили исследованию новых форм и способов ведения совместных действий объединенной группировки Военно-морских сил РК и Военно-морского флота РФ.

Помимо подобных учений прак­тическое взаимодействие казахстанских и российских военных моряков проходит в рамках Армейских международных игр. Так, Военно-морские силы Казахстана ежегодно принимают участие в конкурсе «Кубок моря», где совместно с флотами прикас­пийских государств – России, Азербайджана и Ирана – повышают морскую выучку, а также уровень военного мастерства.

