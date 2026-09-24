Морские учения «Хазар Қорғаны – 2026» прошли на Каспии

Военные моряки отработали защиту кораблей от воздушных и подводных угроз, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В казахстанском секторе Каспийского моря прошло учение «Хазар Қорғаны – 2026» Военно-морских сил, в котором были задействованы корабли и катера, гидрографические суда Военно-морских сил, корабли Департамента пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области и авиация Сил воздушной обороны.

В ходе военных маневров военнослужащие отработали элементы совместного маневрирования, организацию поисково-спасательного обеспечения, а также действия по отражению асимметричных угроз как в пункте базирования, так и на незащищенном рейде.

«Это учение – важная составляющая поддержания высокой боевой готовности Военно-морских сил. Оно направлено на повышение практической подготовки командиров и морской выучки личного состава, а также совершенствование слаженности органов управления в организации боевых действий. В различных условиях военные моряки отработали взаимодействие экипажей и применение современных средств обнаружения и поражения целей», – прокомментировал главнокомандующий Военно-морскими силами капитан 1-го ранга Канат Ниязбеков.

Отдельное внимание было уделено применению и противодействию беспилотным летательным аппаратам. Военнослужащие отработали действия по противоподводно-диверсионной обороне, обнаружению средств воздушного нападения и организации противовоздушной обороны.

Военно-морское учение «Хазар Қорғаны – 2026» стало очередным этапом совершенствования боевой подготовки Военно-морских сил Казахстана, повышения слаженности подразделений и готовности личного состава к выполнению задач по защите морских рубежей страны.