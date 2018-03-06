​Морское разлилось по буровой

Департамент экологии Атырау­ской области начал проверку почвы на месте розлива нефти, сообщает Региональная служба коммуникаций. ЧП произошло 23 февраля в Жылыойском районе, на месторождении нефти Морское, на территории площадки буровой. Площадь розлива составила около 750 кв. метров, нефть разлилась только на территории площадки буровой. На данный момент этот участок уже очищен от последствий розлива, была организована перевозка шлама в Мангистаускую область на специализированный полигон для последующей утилизации. Специалисты департамента экологии Атырауской области взяли пробы почвы для определения степени загрязнения, а также оценки ущерба окружающей среде.

– Мы провели ряд необходимых процедур для того, чтобы оценить последствия розлива нефти, была создана специальная группа для проверки данного инцидента. После того как станут известны результаты экс­пертизы, будет вынесена оценка ущерба окружающей среде. Также будут приниматься меры в отношении недропользователя, который своевременно не сообщил о факте розлива нефти, – сказал руководитель отдела государственного экологичес­кого контроля департамента экологии Атырауской области Абзал Темиров.

Как сообщил аким Жылыойского района Алиммухамед Куттымуратулы, на месте, помимо сотрудников департамента экологии, также работают представители всех ответственных органов, которые выясняют причины инцидента и работают над устранениями последствий розлива нефти. Ситуация находится под контролем местных исполнительных органов.