Морское разлилось по буровой
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Серик Кабдулов
Департамент экологии Атырауской области начал проверку почвы на месте розлива нефти, сообщает Региональная служба коммуникаций. ЧП произошло 23 февраля в Жылыойском районе, на месторождении нефти Морское, на территории площадки буровой. Площадь розлива составила около 750 кв. метров, нефть разлилась только на территории площадки буровой. На данный момент этот участок уже очищен от последствий розлива, была организована перевозка шлама в Мангистаускую область на специализированный полигон для последующей утилизации. Специалисты департамента экологии Атырауской области взяли пробы почвы для определения степени загрязнения, а также оценки ущерба окружающей среде.