Морскую свинку убили на уроке биологии в Алматы

Со слов учителя, по просьбе учащихся, она провела практическое занятие со вскрытием, с целью демонстрации внутренних органов морской свинки по обобщению раздела "анатомия и физиология".

Фото: svinki.ru

В Управлении образования Алматы прокомментировали убийство морской свинки на уроке биологии в одной из школ города, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Инцидент произошел в частной школе ТОО "125 Almaty" города Алматы.

"20 февраля согласно статьи 72 Административного процедурно-процессуального Кодекса РК сотрудники Департамента по обеспечению качества в сфере образования и управления образования посетили частную школу ТОО "125 Almaty" города Алматы для выяснения обстоятельств по видеоматериалу, размещенному в социальных сетях. Установлено, что данный инцидент произошел 17 февраля на дополнительном практическом занятии по биологии в 10 классе в частной школе Алматы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что со слов учителя, по просьбе учащихся, она провела практическое занятие со вскрытием, с целью демонстрации внутренних органов морской свинки по обобщению раздела "анатомия и физиология".

"С педагогами школы проведена разъяснительная работа по недопущению впредь подобных фактов. Также даны рекомендации администрации школы по усилению внутришкольного контроля и воспитательной работы по формированию бережного отношения к окружающей среде и профилактике жестокого обращения с животными. Учитель биологии уволилась по собственному желанию", - отметили в ведомстве.