"Морж" утонул в реке во время купания в Акмолинской области

По данным собеседника, ЧП произошло в среду, 26 ноября, в селе Новомариновка Ерейментауского района.
"Местный житель 1968 года рождения отправился днем около 13.00 на реку Селеты для "моржевания" и не вернулся. Обеспокоенный брат пошел на реку и обнаружил прорубь, изготовленную братом с помощью топора, и сложенные вещи в пакете", – рассказали в полиции.
Правоохранительные органы совместно с общественностью, несмотря на сложные погодные условия, организовали поиск.
"Примерно в пяти метрах от места лунки подо льдом удалось найти тело мужчины, по предварительной версии, умершего от переохлаждения", – добавил собеседник агентства.