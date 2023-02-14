«Морзянка» по-прежнему в строю

Военнослужащих по конт­ракту обучают работе на классическом телеграфном ключе для передачи информации с помощью азбуки Морзе.

Несмотря на оснащение войск связи новыми высокотехнологичными машинами и оборудованием, передача информации посредством радиосвязи с использованием азбуки Морзе не теряет своей актуальности. Напротив, в современных военных конфликтах при управлении войсками в тактическом звене ей отдается предпочтение.

– «Морзянка» отличается помехоустойчивостью. Ее крайне тяжело подавить. Передача и прием информации способом знакового кодирования происходит с разной скоростью. Радист средней квалификации работает в диапазоне 60–100 знаков в минуту, скорость более опытных специалистов превышает 300 знаков, – отметил особенности традиционного вида связи преподаватель курса майор запаса Идрис Гимуранов.

По словам инструктора, преимущество радиосвязи перед мобильными, спутниковыми, цифровыми и другими способами передачи информации заключается прежде всего в отсутствии потребности в дополнительной инфраструктуре. Имея при себе лишь переносную станцию, радист способен установить связь на расстоянии нескольких сотен километров.

Подготовить настоящих профессионалов, знающих, как уйти от помех, умеющих оперативно и качественно принять или передать информацию, – такую задачу поставило командование Десант­но-штурмовых войск на сборах радиотелеграфистов. За месяц занятий воен­нослужащие по конт­ракту с нуля научатся считывать код Морзе, преображать цифры в буквы и наоборот приобретут навыки мгновенного реа­гирования на меняющуюся обстановку.

– Радист должен обладать музыкальным слухом, чувст­вом ритма, быстрой реакцией, умением анализировать информацию. Ему необходимо четко различать звучание длинного (тире) и короткого (точка) сигналов, быть усидчивым и внимательным, – рассказал о требованиях, предъявляемых к радисту, военнослужащий воинской части 32363 Десантно-штурмовых войск гвардии сержант Габит Муканов.

Этим параметрам и требованиям соответствуют не все кандидаты. Именно поэтому после тщательного отбора из 30 кандидатов на обучение было принято 14 человек.

После завершения курса обу­чения все военнослужащие по конт­ракту будут назначены на должнос­ти радиотелеграфис­тов в своих подразделениях. В ходе предстоящих учений «Батыл тойтарыс» они на прак­тике продемонстрируют уровень освоения приобретенных знаний, навыков и умений.