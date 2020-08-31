Мощь и ум в одном образе

В Улытауском районе идет строи­тельство историко-культурного комплекса Жошы-хана, или Джучи-хана, как его называют в Монголии. Здания турис­тического назначения возводят недалеко от его мавзолея. Общая стоимость проекта – 1,3 млрд тенге. Изюминка будущего комплекса – трехметровый бронзовый памятник основателю Золотой Орды – Жошы-хану. Грозный правитель восседает на низком массивном троне, позади которого стоит щит. В руках он держит тяжелый скипетр, который венчает образ орла. Изображение этой птицы украшает и спинку трона.

Автор монумента, алматинский скульптор Газиз Ешкенов – именитый казахстанский художник-монументалист. Он и его коллеги оформляли станции метро южного мегаполиса, расписывали интерьеры и фасады центральных мечетей Нур-Султана, Алма­ты, Караганды, Кызылорды, Кокшетау и Талдыкоргана. Газиз Акзамович приложил руку к украшению исламского центра культуры «Нур Астана». Скоро его работа будет удивлять и посетителей историко-культурного комплекса Жошы-хана.

– Сейчас антропологи могут воссоздать черты человека, жившего сотни лет назад, – говорит скульптор. – Но мы пошли другим путем. Джучи – предок большинства казахских ханов. У знаменитых представителей казахской интеллигенции, если вы посмотрите их генеалогичес­кое древо, корни уходят к Джучи. Мы и взяли за основу портреты Чокана Валиханова, Алихана Бокейханова и сделали авторскую интерпретацию.

Бронзовый Жошы-хан хмур, тверд и задумчив. Автор вылепил его глядящим вдаль, будто высматривающим врага. Создается впечатление, что хан готов прямо сейчас встать с трона и броситься в атаку.

– Насколько возможно, мы пытались соединить мощь и ум в образе правителя Золотой Орды, – продолжает Газиз Ешкенов. – В то же время я отошел от стереотипов: не стал сажать хана на коня. Верховному правителю полагается трон. Он одет без особой пышности, по-походному. А за троном стоит щит – признак того, что Жошы в любой момент готов встать на защиту Степи.

Жошы был старшим и любимым сыном великого Чингисхана. Ему посвящена легенда, которую любят рассказывать жители Улытау. Согласно ей, Жошы-хан погиб на охоте. Единственной стрелой он ранил в ногу кулана, но это не заставило животное смириться со своей участью. Кулан продолжал бежать. Жошы бросился в погоню. Когда конь стал терять силы, на охотника напала стая волков. Лютые хищники загрызли скакуна, а всадник упал на землю. Тут-то хромой кулан и откусил Жошы руку.

– Я знаю эту легенду, но не стал ее использовать в работе, – отмечает автор. – Потому что нельзя все детали поместить в один памятник. В скульптуре все лишнее отсекается.

Над скульптурой Жошы-хана Газиз Ешкенов работал полгода, изучал немало исторических источников.

Высота памятника Жошы-хану составляет 3,2 м, а постамента – 1,45 м. Сейчас его отливают в цехе карагандинского областного филиала Союза художников Казахстана.

– Сначала мы снимаем форму с модели, а потом уже отливаем в бронзе, – рассказывает председатель областного филиала Союза художников Казахстана Айдархан Калмаханов. – Это делается сегментами – голова, руки, ноги, туловище. Потом их собирают, сваривают, швы прочищают и прочеканивают. Все это карагандинские мастера умеют делать. В результате создается впечатление цельного объекта. Сама статуя пустотелая. Внутрь нее заводится специальный металлический каркас, на котором держатся все сегменты.

Установка памятника Жошы-хану и открытие историко-культурного комплекса запланированы на осень нынешнего года. Из-за карантина строители выбились из графика. Но заказчик надеется, что подрядчик наверстает упущенное и успеет сдать объект в срок. Ведь перед властями стоит задача развивать турис­тическую сферу. И это оправданно, поскольку Улытауский район является приоритетным для развития экологического, этнографического, исторического, паломнического туризма и входит в топ-50 объектов Карты туристификации.