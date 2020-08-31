Статьи
Мощь и ум в одном образе
Елена Ульянкина
В Улытауском районе идет строительство историко-культурного комплекса Жошы-хана, или Джучи-хана, как его называют в Монголии. Здания туристического назначения возводят недалеко от его мавзолея. Общая стоимость проекта – 1,3 млрд тенге. Изюминка будущего комплекса – трехметровый бронзовый памятник основателю Золотой Орды – Жошы-хану. Грозный правитель восседает на низком массивном троне, позади которого стоит щит. В руках он держит тяжелый скипетр, который венчает образ орла. Изображение этой птицы украшает и спинку трона.