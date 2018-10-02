​Мощная поступь Tour of Almaty

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Юрий Лифинцев

Еще на предстартовой пресс-конференции журналисты «пытали» спикеров, надеясь получить ответ на главный вопрос: на кого теперь сделает ставку команда Astana Pro Team, приехавшая на домашние состязания без четырехкратного победителя Tour of Almaty Алексея Луценко? Вице-президент Казахстанской федерации велосипедного спорта Аманбек Кульчиков высказался в том ключе, что об этом должны вести речь руководители самой «Астаны». А участник велогонки Артем Захаров, обронив, что в команде на этой гонке двое лидеров, вынужден был потом под напором журналистов назвать и их фамилии. В конечном итоге и Давиде Виллелья, и Луис Леон Санчес были на первых ролях в двухдневных испытаниях. Виллелья победил на первом этапе и возглавил генеральную классификацию Tour of Almaty, а Санчес свой сюрприз оставил для ценителей горных разборок.

…В числе 19 команд в Алматы выс­тупили 4 казахстанские. Преж­де всего – профессиональная Astana Pro Team, за которую сражались итальянцы Давиде Виллелья и Морено Мозер, испанец Луис Леон Санчес, казахстанцы Жандос Бижигитов, Артем Захаров, Руслан Тлеу­баев и Дмитрий Груздев. На старт вышли и две наши континентальные команды: Vino – Astana Motors и дебютант гонки Apple Team. Ну и по традиции – национальная сборная РК. В гости к казахстанцам приехали мастера высоких скоростей из России, Японии (2 команды), Франции, Швейцарии, Германии, Великобритании, Беларуси, Канады, Китая, США, Малайзии, Германии, Венгрии и Польши.

Маршрут по сравнению с прошлогодней гонкой был кардинально изменен, но место финиша осталось прежним. На Медеу первым ворвался Луис Леон Санчес, опередивший на какие-то мгновения своего соотечественника Делио Фернандеса Круза (Delko-Marseille Provence KTM) и Давиде Виллелья.

Тем не менее героям первого дня удалось сохранить за собой три верхние строчки протокола: победителем Tour of Almaty стал Давиде Виллелья, на втором месте – швейцарец Симон Пелло (Illuminate) и на третьем – итальянец Пьерпаоло Фикара (Amore & Vita – Prodir). Четвертое время показал победитель горного этапа Луис Леон Санчес. Лучшим среди казахстанских велосипедистов стал Юрий Натаров из национальной сборной РК. Главный приз вновь достался гонщику «Астаны», причем не так давно крутящему педали за казахстанскую команду. Для Давиде Виллелья победа в Tour of Almaty – пока важнейшая за несколько месяцев выступлений в казахстанской дружине.

В первые годы болельщики мечтали о том дне, когда Tour of Almaty станет хотя бы двухдневным, а теперь аппетиты выросли, и о более масштабном продолжении говорят не только рядовые любители велоспорта, но и весьма компетентные специалисты.

Аманбек Кульчиков признается: «У нас есть идея проведения трехдневной гонки с включением в нее командной разделки». Алексей Луценко мечтает о другом: «Было бы супер сделать эту гонку не двухдневной, а полноценной веломногодневкой – дней в 7». А вот что поведал пресс-службе Казахстанской федерации велосипедного спорта президент этой общественной организации Дархан Калетаев: «Расскажу об амбициозных планах. Мы ведем переговоры с Китайской федерацией велоспорта и уже давно обсуждаем возможность объединения Tour of Almaty с «Туром Китая». Хотим сделать своеобразный «Тур Шелкового пути». Старт мог бы быть в Алматы, а финиш в каком-нибудь известном городе Китая. Это было бы очень крупное спортивное событие в масштабе всего мирового велоспорта. Пока все три самых известных Гранд-тура проходят в Европе – это «Джиро д’Италия», «Тур де Франс» и «Вуэльта». Нам же кажется, что и Азия заслужила провести у себя четвертый большой многодневный эвант. Наша цель – сделать большой Азиатский тур, а Tour of Almaty – это будет его начало».

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