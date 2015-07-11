Мощнейший за последние 70 лет тайфун надвигается на Китай

Происшествия
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Более 300 тысяч жителей прибрежных районов юго-востока Китая эвакуированы в целях защиты от последствий тайфуна "Муйфа", обрушение которого на восточное побережье Китая ожидается сегодня вечером или завтра утром, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, в пятницу поздно вечером тайфун обрушился на остров Окинава на юге Японии, откуда продолжил движение в направлении китайских провинций Чжэцзян и Цзянсу, вблизи Шанхая. Север Филиппин уже затоплен в результате прошедшего над ним тайфуна Муйфа. Порывы ветра достигали 162 км/час и создавали 11-метровые волны на море, поэтому более 7 тыс. рыболовных судов были заведены в гавань.

Вторая по силе – "оранжевая" степень тревоги была объявлена китайским метеорологическим агентством кораблям и рыболовным судам. Городские железнодорожные службы предупреждают, что сообщение может быть ограничено или прервано вообще в зависимости от силы надвигающегося урагана. Китайские Южные Авиалинии отменили более 140 рейсов на восток страны.

Тайфун Муйфа может стать одним из самых мощных ударов стихии по Китаю за последние годы. В 2005 году тайфун Матса в Шанхае унес жизни семи человек.

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