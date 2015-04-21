Мощное оружие «Кайрата» Юрий ЛИФИНЦЕВ

О предстоящем турнире, настрое команды, будущих соперниках репортерам рассказали президент МФК Кайрат Оразбеков, главный тренер Какау, капитан команды Динмухамбет Сулейменов и нападающий Игор. Напомним, что в полуфиналах алматинцы 24 апреля сыграют с московской «Диной», а «Спортинг» из Лиссабона встретится с испанской «Барселоной». 26 апреля состоится матч за третье место и финальный поединок за почетный трофей европейского клубного футзала.

Кайратовцы, владевшие Кубком УЕФА в 2013 году, не прочь повторить этот успех и нынче. Тем более, как сказал президент клуба, нашей команде особенно удаются международные турниры, проходящие в нечетные годы. Но это – о счастливых приметах, а что можно отметить наверняка, так это очень сильный сейчас состав «Кайрата», высокий уровень мотивации игроков, их огромное желание повторить успех двухлетней давности.

Команда не может несколько лет подряд побеждать всех, даже такому известному в Европе клубу необходимо сконцентрироваться на главном турнире года. По словам спикеров пресс-конференции, в «Кайрате» сейчас нет травмированных игроков, весь состав находится в оптимальной спортивной форме. Единственное, что беспокоит наставников, так это большая разница часовых поясов между Алматы и Лиссабоном. Но и к этому неудобству, как и к предстоящей акклиматизации, здесь тщательно готовятся.

Журналисты попытались выведать у Какау и Оразбекова, с кем бы они больше хотели играть 26 апреля – с «Барселоной» или «Спортингом»? На что получили почти одинаковый ответ: сначала надо выиграть у мощной, сбалансированной «Дины», вобравшей в себя технику бразильских виртуозов и атлетичность российских игроков, а кто потом станет соперником по финальному поединку – совершенно неважно.

Что касается «фишки» с подключением к активным атакующим действиям вратаря Игиты, то Какау высказался тоже определенно: играть в поле пятерым против четверых разрешено ФИФА, и до тех пор, пока это правило действует, пока оно приносит пользу алматинской команде, отказываться от столь мощного оружия «Кайрат» не намерен.



