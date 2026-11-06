Мощное землетрясение произошло в Японии

Сейсмособытие магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья острова Хонсю, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

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По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 15:39 по времени Астаны в пятницу землетрясения находился в 337 км юго-восточнее японского города Тёси (префектура Тиба).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,1. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.