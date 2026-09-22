Мощные штормы обрушатся на Калифорнию

США,Погода
Айман Аманжолова
корреспондент

В штате ввели режим ЧС, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с угрозой обрушения на регион рекордных по силе штормов, вызванных климатическим явлением Эль-Ниньо.

"В связи с прогнозируемым рекордно мощным сезоном штормов, вызванных Эль-Ниньо, губернатор Ньюсом ввел сегодня чрезвычайное положение. Эта мера позволяет мобилизовать ресурсы штата до начала возможных зимних бурь и других последствий", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте губернатора.

Офис Ньюсома привел оценки американских синоптиков, согласно которым вероятность сильного феномена Эль-Ниньо превышает 90%, а вероятность того, что явление достигнет исторических масштабов, составляет 75%.

В связи с непогодой власти штата сформируют запасы для борьбы с наводнениями, подготовят дороги и инфраструктуру, а Национальная гвардия будет приведена в готовность к спасательным операциям.

Климат и погода на Земле во многом зависят от состояния двух климатических феноменов, Эль-Ниньо и Ла-Нинья (исп. "мальчик" и "девочка"). Первое явление ассоциируется с резким потеплением верхнего слоя воды в центральных и восточных регионах Тихого океана, а второе - с их охлаждением. Изменения этого параметра приводят к каскаду сдвигов в других элементах глобальной климатической системы, напрямую не связанных с температурой воды в океане.

Ранее в результате сильных оползней в Японии погибли 4 человека.

#США #Калифорния #шторм

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