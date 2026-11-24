Без света остались около 4 тыс. семей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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Как сообщило национальное общественное телевидение, от непогоды больше всего пострадал крупнейший остров страны Хонсю. Там высота сугробов местами достигает 80 см.

Под тяжестью мокрого снега деревья падают на линии электропередач. Из-за этого возникли сбои в работе трех главных операторов мобильной связи. Кроме того, остановлено движение по двум линиям пассажирских поездов. По данным энергетической компании, восстановительным работам мешают снежные заносы.