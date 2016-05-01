Ученое сообщество Евразийского национального университета им. Л. Гумилева считает: главная цель всех законов, принимаемых Пар­ламентом, – это рост экономики и повышение благосостояния народа Казахстана. Яркий тому пример – Земельный кодекс. Арендаторы, граждане Казахстана, имеют право выкупить в частную собственность земли сельхозназначения по льготной цене с рассрочкой сроком до десяти лет.

Земельный кодекс при его реализации имеет шанс мультипликативно решить многие социально-экономические проблемы, обеспечив рост промышленности, урбанизации населения и производств, сельского хозяйства, демографические плюсы. Неминуемо последует динамичное развитие автопрома и смежных отраслей экономики.

Стратегия «Казахстан-2050» – не сиюминутная государственная программа развития и укрепления экономического потенциала страны, именно в ней заложены первоосновы казахстанской будущности. Как историк знаю, что такое земля предков, земля, которую исстари отстаивали наши батыры. Она была, есть и будет нашей. Ценою трагедий, великих сражений далась нам наша независимость.

В связи с трудовой деятельностью зачастую приходится ездить по дорогам страны с целью ознакомления с работой образовательных учреждений в регионах. Впечатления порой удручают, это касается семипалатинского региона: идет опустынивание земель, об эрозии почвы говорить не приходится. Там, где некогда шумели сосновые леса, сегодня наступает песок. Что мы оставим потомкам? Положа руку на сердце, кто из нас пришел и сказал: «Здесь вместо иссушенной десятилетиями земли я разобью оазис!» А земля – вот она, стоит только наклониться.

Еще лет десять назад журналисты били тревогу о том, что на земле вольно прорастает терновник. Мы должны осознать главнейший факт: наша земля – весомый экономический актив, и в наших руках использовать его разумно. Мощный импульс развитию сельского хозяйства необходимо дать сегодня. Наши собственники и землепользователи пользуются правом строительства сельхозобъектов и необходимой инфраструктуры. Ранее таких возможностей у селян не было. В новых нормах законодательства заложены передовые технологии, имеющиеся в международной практике в области развития сельского хозяйства. Земля нашего Казахстана, занимающего территорию площадью многих европейских стран вместе взятых, должна не просто радовать глаз. Она должна приносить пользу своему народу. Сегодня, завтра, всегда. И государственная поддержка по всем экономическим направлениям дает всем нам возможность уверенно смотреть в будущее.