​Мощный импульс развитию

Свежий выпуск
558
Ерлан СЫДЫКОВ, ректор Евразийского национального университета им. Л. Гумилева

Ученое сообщество Евразийского национального университета им. Л. Гумилева считает: главная цель всех законов, принимаемых Пар­ламентом, – это рост экономики и повышение благосостояния народа Казахстана. Яркий тому пример – Земельный кодекс. Арендаторы, граждане Казахстана, имеют право выкупить в частную собственность земли сельхозназначения по льготной цене с рассрочкой сроком до десяти лет.

Земельный кодекс при его реализации имеет шанс мультипликативно решить многие социально-экономические проблемы, обеспечив рост промышленности, урбанизации населения и производств, сельского хозяйства, демографические плюсы. Неминуемо последует динамичное развитие автопрома и смежных отраслей экономики.

Стратегия «Казахстан-2050» – не сиюминутная государственная программа развития и укрепления экономического потенциала страны, именно в ней заложены первоосновы казахстанской будущности. Как историк знаю, что такое земля предков, земля, которую исстари отстаивали наши батыры. Она была, есть и будет нашей. Ценою трагедий, великих сражений далась нам наша независимость.

В связи с трудовой деятельностью зачастую приходится ездить по дорогам страны с целью ознакомления с работой образовательных учреждений в регионах. Впечатления порой удручают, это касается семипалатинского региона: идет опустынивание земель, об эрозии почвы говорить не приходится. Там, где некогда шумели сосновые леса, сегодня наступает песок. Что мы оставим потомкам? Положа руку на сердце, кто из нас пришел и сказал: «Здесь вместо иссушенной десятилетиями земли я разобью оазис!» А земля – вот она, стоит только наклониться.

Еще лет десять назад журналисты били тревогу о том, что на земле вольно прорастает терновник. Мы должны осознать главнейший факт: наша земля – весомый экономический актив, и в наших руках использовать его разумно. Мощный импульс развитию сельского хозяйства необходимо дать сегодня. Наши собственники и землепользователи пользуются правом строительства сельхозобъектов и необходимой инфраструктуры. Ранее таких возможностей у селян не было. В новых нормах законодательства заложены передовые технологии, имеющиеся в международной практике в области развития сельского хозяйства. Земля нашего Казахстана, занимающего территорию площадью многих европейских стран вместе взятых, должна не просто радовать глаз. Она должна приносить пользу своему народу. Сегодня, завтра, всегда. И государственная поддержка по всем экономическим направлениям дает всем нам возможность уверенно смотреть в будущее.

Популярное

Все
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
На Трампа снова совершили покушение
Два заместителя председателя КНБ освобождены от должностей
Бозумбаев поручил ускорить строительство домов в Акмолинской области
В СКО завершили заселение всех пострадавших от паводков жителей
Кабина аттракциона с женщиной и ребенком упала в парке Караганды
Сбежавшую в Турцию алматинского бухгалтера вернули в Казахстан
С двумя золотыми медалями завершил Казахстан Гран-при по дзюдо в Хорватии
Мощный тайфун обрушился на Шанхай
Команда Казахстана по футзалу сыграла со сборной Испании на ЧМ
IT-центры запустят в двадцати регионах Казахстана
Интересные факты о V Всемирных играх кочевников
Сколько получили казахстанские пенсионеры в сентябре
Сенаторы поедут в регионы для встреч с населением по строительству АЭС
Данилина выиграла 10-й трофей в карьере под эгидой WTA
«Слишком чистыми» назвал улицы Астаны казахский Юра Шатунов
Президент вручил Золотую звезду и орден «Отан» Сату Токпакбаеву
Правила охоты намерены изменить в Казахстане
Олжас Бектенов и Бо Ли обсудили сотрудничество РК с МВФ
АФМ объявило Руслана Омарова в розыск за вознаграждение
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
На энергетической безопасности экономить... опасно
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Генсек Всемирной туристcкой организации ООН высоко оценил уровень организации ВИК в Астане
О важности развития казахского языка высказался сенатор Жусип
Вторые сутки разыскивают трехлетнего малыша в области Жетісу
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
Казахстан получил самый высокий рейтинг в своей истории по шкале Moody's
Бектенов доложил президенту о развитии экономики Казахстана
Вступил в силу закон о запрете госслужащим РК участвовать в азартных играх
По подозрению в коррупции задержан районный аким в Алматинской области
Ризабек Айтмухан завоевал золото на чемпионате мира по борьбе
Наказали за вывоз снега
Стена обрушилась в одной из сельских школ
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Читайте также

В центре внимания
Спасли мальчика, укушенного осой
Наша промышленность готова к преодолению вызовов
Накрыли подпольную лабораторию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]