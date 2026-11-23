24 человека погибли, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Индонезийская полиция вывезла 24 мешка с телами погибших из разрушенной пожаром фабрики на Яве, сообщает Reuters. Поиски пропавших без вести возобновятся сегодня.

Пожар начался 21 ноября вечером на кондитерском производстве PT Fonusa Agung Mulia в Чиканде. Фабрика принадлежит компании United Family Food. Гендиректор фабрики Стивен Эрвин Виджая сообщил на пресс-конференции, что в субботнюю смену работали около 300 человек.

По уточненным данным, 24 из 65 пострадавших рабочих вернулись домой, четверо получают медицинскую помощь. 29 человек числятся пропавшими без вести. Местонахождение еще восьмерых пока не подтверждено.

В полиции сообщили о проблемах с установлением личности жертв, так как пожар сделал их внешность неузнаваемой. Идет сбор образцов ДНК. Власти выясняют причину пожара. Часть здания по-прежнему находится под угрозой обрушения.