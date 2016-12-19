​Мощный рычаг экономики

С самого момента обретения Казахстаном независимости Глава государства поставил трудную, но посильную задачу строительства сильного суверенного государства с социально ориентированной рыночной экономикой. Сегодня фискальная политика государства играет решающую роль в стабильности национальной экономики. Это мощный рычаг, при помощи которого государство неуклонно стимулирует рост отечественного производства и экономики нашей страны.

В канун всенародного праздника юбилейной медалью в честь 25-летия Независимости РК в торжественной обстановке были награждены лучшие сотрудники нашего департамента. Работникам, добившимся высоких результатов в труде, также вручены почетные грамоты и благодарственные письма Министерства финансов РК и Комитета государственных доходов.