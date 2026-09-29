Мощный шторм обрушился на Нью-Йорк

Жители мегаполиса пересели на байдарки и каноэ из-за наводнения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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«В прибрежных районах Нью-Йорка и Нью-Джерси шторм вызвал настолько сильное наводнение, что жители передвигались по своим кварталам на байдарках и каноэ, мимо припаркованных автомобилей, которые были частично или почти полностью затоплены», - говорится в публикации телеканала CBS News.

Непогода привела к массовым отключениям электроэнергии. По данным сервиса PowerOutage, ранним утром 28 сентября без света осталось около 21 тыс. домов и предприятий в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут и Массачусетс.

В результате шторма в Нью-Йорке также был отменен матч Главной лиги бейсбола между «Нью-Йорк Янкиз» и «Балтимор Ориолс».