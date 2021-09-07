Мощный удар током получил ребенок в парке в Атырауской области
2 сентября в райцентре Курмангазы Атырауской области во время игры в парке 11-летний мальчик получил удар током. В тяжелом состоянии его госпитализировали в райбольницу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на газету «Ак Жайык».
Мальчик схватился руками за фонарный столб, дёрнулся и потерял сознание.
«В нашем селе все дети играют в только парке Победы, других мест нет. Накануне прошёл дождь, а электропровода не ограждены, всё лежит как попало, - говорит мама Султана Галия Мураталиева. - Люди, находившиеся в парке, оказали первую помощь и вызвали неотложку. Врачи спасли жизнь моему сыну – уже потом они мне сказали, что случай был очень тяжёлый. Это не единственный случай – до этого детей в парке тоже било током, только не так сильно. Разве можно оставлять единственный парк без присмотра?»
После этого ЧП районный парк временно закрыт.
«В 2021 году этот парк был передан с баланса районного Дома культуры на баланс акимата Курмангазинского сельского округа, - говорит и.о. акима села Курмангазы Мерей Ажигереев. – Теперь он закрыт для ремонта, компания-подрядчик выявляет дефекты в фонарных столбах».