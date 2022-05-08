Мощный взрыв прогремел в столице Кубы. Погибли порядка 30 человек

Руководство гаванского отеля "Саратога", в здании которого в пятницу утром произошел мощный взрыв, оказывает помощь родственникам жертв и пострадавших. Об этом в субботу заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда, сообщает Tass.ru.

Как заявили представители государственной управляющей компании "Гавиота", в момент взрыва в здании находились более 50 сотрудников, которые готовили отель к открытию 10 мая. Отель "Саратога" был построен во второй половине XIX века и реконструирован в 2005 году.

По последним данным Министерства здравоохранения Кубы, в результате инцидента погибли 27 человек. Ранее представители Красного Креста в республике, в свою очередь, сообщали о 32 жертвах. В настоящий момент продолжается поисково-спасательная операция. В больницах остаются около 40 пострадавших, семь из них находятся в критическом состоянии.

В качестве основной причины трагедии рассматривается несчастный случай. Предположительно, речь может идти об утечке газа при наладке оборудования.

"С первого момента руководство сети "Гавиота", которой принадлежит отель, вышло на связь с родственниками [жертв] и с теми, кто выжил. Они помогали им при необходимости", - сказал министр туризма Кубы.

По словам руководителя ведомства, здание отеля и прилегающие строения будут восстановлены.

"У меня нет сомнения, что это произойдет, <…> но хочу подчеркнуть, что это касается не только отеля. Я уверен, что мы восстановим все, что было повреждено. Что касается семей, которым сейчас негде жить [из-за инцидента], важно, насколько это возможно, быстро восстановить их дома", - добавил он.