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Мощный взрыв прогремел возле аэропорта в Токио
На сталелитейном заводе близ аэропорта "Ханэда" в столице Японии прогремел мощный взрыв. Данных о жертвах пока не поступало, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на lifenews.ru
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По информации японских СМИ, завод принадлежит корпорации Nippon Steel. На месте работают пожарные расчеты. Причины возгорания выясняются.
Накануне серия взрывов прогремела
на американской военной базе в японском городе Сагамихара в префектуре Канагава. Причины ЧП до сих пор не установлены.