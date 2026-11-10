Мощный взрыв произошел на заводе в турецком Измире

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Измире число жертв взрыва на сталелитейном заводе достигло 16, пострадали еще 13, сообщил на заседании правительства Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Anadolu. Ранее сообщалось о шести погибших.

По факту началось расследование.

Взрыв произошел незадолго до полудня во время замены котла, сообщил с места события губернатор Измира Сюлейман Элбан. В тот момент в непосредственной близости находились около 200 человек. После взрыва начался пожар, его уже потушили.

Компания Habas Aliaga, которой принадлежит завод, пообещала всячески содействовать следствию.