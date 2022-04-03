В одном из ночных клубов в столице Азербайджана, Баку, произошел взрыв, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Trend.

3 апреля 2022 года около 03:00 в ночном клубе, расположенном на улице Тарлана Алиярбекова Сабаильского района города Баку, произошел взрыв, после чего возник пожар.

Согласно предварительной информации, в результате погиб один, пострадал 31 человек.

Состояние 6 человек, пострадавших в результате взрыва, оценивается как тяжелое.

На месте происшествия завершена поисково-спасательная операция. Как передает Trend со ссылкой на МЧС, под завалами было обнаружено тело одного человека.

По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа.

Фото: trend.az