Мошенник брал деньги "за ремонт" у жителей Алматы

В управлении полиции Медеуского района в едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело по статье 190 ч.3 п.1 УК РК в отношении 33-летнего гражданина Б. передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как установили следователи, молодой человек дал объявление о проведении ремонта квартир. При обращении потенциальных клиентов фигурант просил задаток на приобретение строительных материалов до начала отделочных работ. После получения денежных средств скрывался в неизвестном направлении.

"В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан. В процессе разбирательств гражданин Б. был изобличен в совершении трех эпизодов. В содеянном он признался. Сейчас его проверяют на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям", – рассказал начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

На период предварительного следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он водворен в изолятор временного содержания.