Мошенник обманул родственниц на 7 млн тенге в Павлодаре

Он обещал им помощь в приобретении квартир.

Фото: Kazpravda.kz

В Павлодаре задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Он выманил у родственниц крупную сумму денег, обещая квартиры, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В январе 2022 года 27-летний павлодарец сообщил родственницам, что может "через акимат приобрести арендное жилье с правом выкупа вне очереди".

Женщины сняли с депозитов деньги, заняли в долг, заложили в ломбардах свои золотые изделия.

Они отдали родственнику 2,5 и 4,5 млн тенге. Получив деньги, мужчина стал придумывать различные отговорки, чтобы протянуть время. Через полгода вернул одной из них 250 тысяч тенге. Остальную сумму потратил на свои нужды.

Родственницы поняли, что стали жертвами мошенника, и обратились в полицию.

Проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК "Мошенничество".

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

