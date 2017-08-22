Общество
Мошенник обманул жителя Алматы на 75 тысяч долларов
Полиция Алматы разыскивает граждан, ставших жертвами крупного мошенника. Доверенные деньги он обещал с прибылью вложить в инвестиционные компании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Следственным управлением ДВД города Алматы расследуется уголовное дело, зарегистрированное 30.06.2017 года в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 ч. 4 УК РК, по заявлению гражданина Н. в отношении Крымова Павла Геннадьевича, 1975 года рождения.

"Досудебным расследованием установлено, что в конце 2014 года Крымов П.Г. знакомится с гражданином Н. Под предлогом того, что он якобы занимается инвестициями компаний, находящихся на грани банкротства, мошенник предлагает вложить 3 тысячи долларов, чтобы получить прибыль. В данном случае обещанные дивиденды гражданин Н. получил. Их общая сумма составила 7 тысяч 200 долларов. Таким образом, Крымов П.Г. вошел в доверительные отношения с целью получения более крупной денежной суммы", – сообщила детали преступной схемы официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

Очередная встреча потерпевшего и Крымова состоялась уже в конце февраля текущего года. В ходе разговора Крымов, действуя в рамках своего преступного замысла, рассказал гражданину Н., что все еще занимается инвестированием подобных компаний, а в Казахстан прилетел с целью открытия офиса для привлечения инвесторов.

"Фигурант рассказывает о компаниях Kvestra World и Atlantik Global, которые занимаются различными инвестициями и о том, что он сам лично знаком с их директорами. Компании находились на грани банкротства, а он им помог. Для пущей убедительности мошенник продемонстрировал фото, видео, отзывы, презентации, указанных фирм из-за рубежа, убеждая гражданина Н. приобрести пакет акций "Индиго" стоимостью 65 тысяч евро, который будет приносить ему 322% годовых. Это почти 18 тысяч евро в месяц. В апреле этого года потерпевший передал гражданину Крымову денежные средства в сумме 75 тысяч долларов США, в эквиваленте 24 миллиона 825 тысяч тенге", – уточнила Азирбек.

В рамках процессуальной необходимости полиция Алматы разыскивает граждан, пострадавших от преступных действий гражданина Крымова П.Г., и просит связаться со следователями по телефонам: 8 (727) 254-42-62, 8 (727) 254-43-79, 8-708-383-38-56, 8-778-262-82-48.

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