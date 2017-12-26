Мошенник продавал несуществующие автомобили через аукцион в Павлодаре

На суммы от двух до 27 млн тенге обманывал мошенник павлодарцев, предлагая им приобрести автомобили и спецтехнику через аукцион по низкой цене, сообщает pavlodarnews.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДВД Павлодарской области, полицейские задержали 27-летнего подозреваемого. Им оказался безработный сельчанин. По версии следствия, мужчина представлялся своим жертвам работником крупной компании.
"Зная, что в больших компаниях и на предприятиях проводятся аукционы по реализации имущества, через знакомых, родственников узнавал информацию и контактные данные о людях, которые располагают большими средствами или могут получить кредит в банках. Мужчина заинтересовывал людей своими возможностями реализовать специальную технику и автомашины с помощью аукциона по цене ниже рыночной. Для большей убедительности предъявлял различные фото техники и рассылал их по WhatsApp. Потом брал деньги за товар и исчезал", – проинформировали в ДВД.
Полицейские отметили, что от рук мошенника пострадали пять павлодарцев. Расследование по всем фактам было соединено в одно уголовное дело, которое окончено производством и направлено в прокуратуру для изучения.
Как рассказали в пресс-службе ДВД Павлодарской области, полицейские задержали 27-летнего подозреваемого. Им оказался безработный сельчанин. По версии следствия, мужчина представлялся своим жертвам работником крупной компании.
"Зная, что в больших компаниях и на предприятиях проводятся аукционы по реализации имущества, через знакомых, родственников узнавал информацию и контактные данные о людях, которые располагают большими средствами или могут получить кредит в банках. Мужчина заинтересовывал людей своими возможностями реализовать специальную технику и автомашины с помощью аукциона по цене ниже рыночной. Для большей убедительности предъявлял различные фото техники и рассылал их по WhatsApp. Потом брал деньги за товар и исчезал", – проинформировали в ДВД.
Полицейские отметили, что от рук мошенника пострадали пять павлодарцев. Расследование по всем фактам было соединено в одно уголовное дело, которое окончено производством и направлено в прокуратуру для изучения.