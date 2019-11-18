Мошенника с "корочкой" Антикоррупционной службы задержали в Алматы

Разыскиваемый мошенник с поддельным удостоверением Антикорслужбы задержан в г.Алматы, передает Kazpravda.kz.
Антикоррупционной службой г.Алматы 16 ноября т.г. в ходе проверки информации об использовании поддельного служебного удостоверения сотрудника ведомства задержан житель Алматинской области Құтелов Бақыт Майлықұлы, 24.07.1987 г.р.
"Поддельный документ офицера по особо важным делам на вымышленные анкетные данные "Абиш Бахтияр" с его фотографией изъят. Указанный гражданин находился в международном розыске, объявленном Департаментом полиции по Алматинской области, по подозрению в мошенничестве с мерой пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении Агентства РК по противодействию коррупции.
Задержанный Құтелов Б.М. передан сотрудникам ДП по Алматинской области.
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