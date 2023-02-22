Мошенники используют имя президента, чтобы обманывать казахстанцев

В социальной сети Facebook появился аккаунт с названием Jomart-Tokayev. На странице проводятся розыгрыши денежных призов. Это фейк, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz .

Фото: stopfake.kz

«У президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева есть всего две официальные страницы в социальных сетях. Это страница @TokayevKZ в Twitter и tokayev_online в Instagram. В Facebook глава государства не зарегистрирован и никаких розыгрышей там проводить не может», – отмечается в сообщении Stopfake.kz.

Обещание денежных призов – одна из излюбленных тактик мошенников. Обещая выслать «выигрыш» на карту, злоумышленники могут получить персональные данные пользователей и даже их деньги. Происходить это может разными способами.

Иногда данные карты, на которую якобы собираются перечислить выигранные деньги, нужно ввести в специальную форму на сайте. Мошенники нарочно делают платформу незащищенной, что позволяет им видеть всю информацию, которую вводят пользователи: номера их банковских карт, сроки их действия и CVC-коды. Этого достаточно для того, чтобы перевести деньги с карты или оплатить ею покупку в интернет-магазине.

Другой способ кражи платежных данных – это попытка выманить их под предлогом «международного перевода». Якобы чтобы перевести денежный приз на вашу карту, требуется не только ее номер, но и все остальные данные. Запомните, ни срок действия вашей карты, ни CVC-код сообщать нельзя никому и ни при каких обстоятельствах, призвали казахстанцев.

«Итак, страница в Facebook с названием Jomart-Tokayev – фейк. Проводимый на ней розыгрыш – дело рук мошенников. Участвовать в подобных акциях точно не следует», – предупредили казахстанцев.